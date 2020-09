Antonella Elia contro Adriana Volpe: “L’amicizia è una cosa seria”

Lapidario il commento che l’opinionista del GF Vip ha riservato al rapporto con la collega, con lei nella scorsa edizione del reality

Tra Antonella Elia e Adriana Volpe sembrava essere nata un’amicizia destinata a durare anche fuori dalle mura della Casa del GF Vip in cui era nata, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato, considerando il modo in cui l’attuale opinionista del reality di Canale 5 ha parlato della ex compagna di avventura televisiva.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la showgirl ha raccontato che dopo il programma, Adriana Volpe avrebbe evitato di incontrarla. “Una volta fuori dal nostro GF Vip le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie e non mi ha mai risposto. L’ho chiamata per vederci una sera e non ha mai tempo… L’amicizia è una cosa seria… Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi sparlano di te…”, ha tuonato Antonella che, la contrario, ha instaurato un bel rapporto di amicizia con Manila Nazzaro, conosciuta a Temptation Island, e con Serena Enardu: “Loro al telefono ti rispondono”, il suo commento.

Accanto ad Alfonso Signorini come opinionista insieme a Pupo, Antonella Elia ha commentato l’attuale edizione del reality e quello che definisce “un ottimo cast”. Se di Franceska Pepe apprezza “l’atteggiamento un po’ selvatico”, su Fausto Leali ha espresso la certezza che le sue parole non siano state dettate da una forma di razzismo, per quanto sicura che “il programma doveva prendere provvedimenti perché le parole sono importanti”. Dura, invece, su Flavia Vento che ha di abbandonato lo show dopo appena 24 ore: “Andare al Grande Fratello Vip è come un lavoro, e sul lavoro non si sputa”, ha tuonato.

Quanto al possibile vincitore: “Per me dovrebbe vincere chi ha il coraggio di esporsi e mostrare tutto di sé, invece il pubblico premia chi si barcamena senza mai finire nell’occhio del ciclone”, ha commentato Antonella che, come il pubblico, assisterà al verdetto sul quinto trionfatore del reality il prossimo 14 dicembre 2020.





