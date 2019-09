Meghan Markle, incredibile somiglianza del piccolo Archie con il principe Harry. Le nuove foto scatenano i fan

Meghan Markle, le nuove foto del piccolo Archie fanno impazzire i fan. La somiglianza del piccolo Sussex col padre, il principe Harry, è davvero incredibile

Meghan Markle e il principe Harry sono partiti per il Sudafrica insieme al loro primogenito, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Per la prima volta dopo le occasioni fugaci di nascita e battesimo, però, possiamo finalmente vedere il più piccolo di casa Sussex in nuove scintillanti foto.

Che, come c’era da aspettarsi, stanno facendo letteralmente impazzire gli appassionati di royal family.

Archie in Sudafrica con Harry e Meghan Markle: le nuove foto

In realtà questo, per Archie è stato il primo viaggio al di fuori dei confini del Regno Unito e, in maniera del tutto simbolica, negli stessi luoghi in cui anche il suo papà, il principe Harry, uscì per la prima volta dalla sua nazione, tra le braccia di Lady Diana.

È per questo forse che i paragoni tra i due si stanno sprecando, anche se a molti appare chiaro che Harry e Archie si somigliano veramente tanto: basta mettere a confronto le immagini che li ritraggono rispettivamente in braccio a Lady D o a Meghan Markle. La somiglianza è praticamente impressionante.

Incredibile somiglianza tra Harry e Archie: il web esplode

Paragonando le due fotografie, verrebbe da pensare addirittura che si tratti dello stesso bambino, tanto è vero che tutti gli appassionati non hanno perso tempo, cominciando a confezionare delle simpaticissime frasi ad effetto dedicate al principino. “Sembra quasi un gemello di Harry”, si legge in un commento. E ancora: “Il Duca di Sussex si è praticamente clonato”. Ma c’è anche chi si stupisce: “Ma come, queste foto non ritraggono lo stesso bambino?”

In effetti, però, stupirsi della somiglianza che c’è tra il Principe Harry e Archie è forse un po’ superfluo: i due d’altronde sono sempre padre e figlio e, nonostante abbia palesemente il sorriso di Meghan Markle, è quasi ovvio che sembrino due gocce d’acqua.

di Giuseppe Guarino, funweek.it