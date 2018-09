Domani non perdete “Le storie di Melaverde” su Canale 5, con Edoardo Raspelli

Domani tornerà Edoardo Raspelli a proporvi il meglio di Melaverde. Si tratta di uno spazio dedicato alle storie più significative, un vero e proprio florilegio del meglio della narrazione della cultura enogastronomica italiana. Nella prossima puntata, che andrà in onda alle 11 su Canale 5, Edoardo Raspelli raggiungerà di nuovo le campagne di Mondovì, in provincia di Cuneo, per raccontarvi la storia di Delia Revelli, un’imprenditrice agricola che oggi porta avanti un allevamento di trote nato quasi per caso per volontà di suo padre Baldassarre. In quasi 50 anni di storia l’azienda è cresciuta e oggi Delia gestisce un allevamento non intensivo a ciclo chiuso dove, in ampie vasche con fondi ghiaiosi, le trote vivono per più di 3 anni in un habitat naturale perfetto per il loro benessere. Il ciclo produttivo si chiude in un laboratorio aziendale dove si lavora il fresco mentre, per quanto riguarda le lavorazioni che necessitano di cottura, Delia si è rivolta ad una cooperativa che ritira il fresco due giorni la settimana, preparando filetti affumicati, ragù e prodotti di altissima qualità. Una puntata dedicata al mondo dell’allevamento delle trote, ricca di curiosità, ma anche di piatti e abbinamenti interessanti.