Alle 13 e 30 torna, su Rai2, “B come Sabato”

Torna alle 13.30 su Rai2 e Radio2 “B Come Sabato”, il programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi e la partecipazione di Gigi e Ross, in diretta dalla sede RAI di Napoli.

Tra gli ospiti in studio a seguire le partite della terza giornata del campionato di Lega B insieme a Marco Mazzocchi e alla giornalista Jolanda De Rienzo, l’attrice Anna Falchi e il cantautore Piotta rappresenteranno le tifoserie e commenteranno l’anticipo di Serie A, l’attesissimo derby Roma-Lazio, mentre l’attore Francesco Montanari e l’attrice, modella e cantante Valeria Altobelli racconteranno i momenti salienti e le emozioni del match in collegamento dall’Olimpico.

E ancora in studio, l’attore comico Chicco Paglionico insieme a tanti fuoriclasse azzurri: le campionesse italiane di sollevamento pesi Giorgia Bordignon e Lucrezia Magistris, Ivan Giuliano e Giulia Lombardo, campioni italiani di danza sportiva, e Sergio Starman, incoronato lo scorso luglio in Corea del Sud campione mondiale di micro magia. Torneranno le divertenti sfide sportive per gli ospiti e i comici Danilo Da Fiumicino, Martina Catuzzi e Carmine del Grosso, e l’imperdibile appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali di Gigi e Ross. Il viaggio alla scoperta della Provincia italiana farà tappa questa settimana nella Valle dell’Aniene: Gianluca Fubelli visiterà Tivoli e le meraviglie che si estendono ai piedi dei Monti Tiburtini come le imponenti Villa d’Este e Villa Adriana. Non mancherà infine il lato sportivo della provincia con il collegamento dallo Stadio Angelo Danesi dove si sfideranno il Licenza Calcio e l’Accademia Calcio Roma.

Dalle 13.30 alle 17.30, dai nuovi studi di Radio2, la versione radiofonica di “B come Sabato” con la conduzione di Angela Rafanelli e Mauro Casciari, con il commento del programma tv e le loro incursioni televisive: un programma nel programma con ospiti, curiosità, contest e tante sorprese.