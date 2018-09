Michael Bublé torna con l’album Love

Esce il 16 novembre, dopo un periodo lontano dalle scene

A distanza di due anni dall’ultimo lavoro, e dopo un periodo lontano dalle scene per stare vicino alla famiglia e al figlio malato, Michael Bublé torna con un nuovo album: il 16 novembre esce Love (il cui titolo è rappresentato da un cuore rosso), su etichetta Reprise Records. Il disco, che lo stesso artista canadese ha definito il “suo più romantico di sempre”, è anticipato da When I Fall In Love e raccoglie alcuni classici del repertorio americano, oltre ad alcuni inediti. “Non mi aspettavo di tornare a cantare e mi andava bene così. La mia visione del mondo è cambiata. Volevo stare solo con mia moglie e con i bambini. Grazie alle tante preghiere e manifestazioni di affetto che abbiamo ricevuto, in quel periodo ho anche capito quanto amore ed umanità c’è nel mondo. Ma con la rinnovata consapevolezza delle priorità nella vita, ho iniziato a sentire anche la necessità di esprimere quelle emozioni e la lezione che ho imparato. Ho molte storie da raccontare con questo disco. È tutto in queste canzoni”.

Ansa