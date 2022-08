Taylor Swift ha annunciato il nuovo album dal palco degli MTV VMA

Taylor Swift è stata premiata con l’MTV Video Music Awards per il video di All Too Well e, per l’occasione, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album Midnights il prossimo 21 ottobre

Taylor Swift si conferma tra le cantautrici più premiate della storia della musica. Ricordare tutti i riconoscimenti che le sono stati conferiti richiederebbe molto tempo, in ordine cronologico l’ultimo premio che ha ricevuto è stato l’MTV Video Music Awards per il video di All Too Well dalla durata di circa 10 minuti. Salita sul palco per ricevere l’ennesimo riconoscimento, Taylor Swift ha regalato una graditissima sorpresa ai suoi fan.

IL 21 OTTOBRE ESCE MIDNIGHTS

Taylor Swift ha dichiarato che il prossimo venerdì 21 ottobre uscirà il suo nuovo album intitolato Midnights che, proprio per riprendere il nome del disco, sarà disponibile a partire dalla mezzanotte. Come si evince da un post pubblicato dell’artista su Instagram, dove Midnights viene descritto come “una raccolta di musica scritta nel cuore della notte, un viaggio attraverso paure e sogni d’oro”, esso sarà diviso in due parti: una prima composta da 6 tracce e una seconda dalle restanti 7. Durante la premiazione, Taylor Swift ha svelato di aver atteso il momento della premiazione appositamente per svelare il nuovo album, proprio per fare una sorpresa ai suoi fan che hanno contribuito in maniera essenziale alla conquista del suo ultimo MTV Video Music Awards. Proseguendo nei ringraziamenti, Taylor Swift si è mostrata orgogliosa per le tante nomination rivolte alle donne e, infine, si è detta “onorata di aver vinto un premio facente parte di una categoria straordinaria che in passato ha visto trionfare illustri artisti”.

LA CARRIERA DI TAYLOR SWIFT

Con Midnights, Taylor Swift toccherà la doppia cifra di album arrivando a quota 10. Il primo disco risale al 2006 e porta proprio il suo nome, poi a seguire la cantautrice ha pubblicato Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore (2020) ed Evermore (2020). Tra le persone più influenti del pianeta, il prestigioso Time l’ha inclusa per due volte (nel 2010 e nel 2015) tra le 100 celebrità più importanti. Nel 2016 è stata inserita da Forbes al 1° posto come artista più pagata con 170 milioni di dollari, stimando nel 2017 le sue ricchezze a oltre 280 milioni di dollari. Oltre alla splendida carriera da cantante, Taylor Swift si dedica al cinema. Ha debuttato nel 2009 con una piccola parte in Hannah Montana – The Movie e il prossimo 3 novembre 2022 (uscita in Italia) la rivedremo sul grande schermo in Amsterdam accanto a Christian Bale, Zoe Saldana, Margot Robbie, Chris Rock, Remi Malek, Robert De Niro e Anya Taylor-Joy.