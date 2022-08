Sam Smith, nuovo look per il cantante

Lo scatto condiviso dalla voce di I’m Not the Only One su Instagram ha ricevuto numerosi commenti

Sam Smith ha mostrato ai fan il suo nuovo look. Nelle scorse ore l’artista britannico, classe 1992, ha ottenuto grande attenzione mediatica con uno scatto condiviso sul profilo Instagram che conta più di quattordici milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

SAM SMITH, IL POST SU INSTAGRAM

Samuel Frederick Smith, questo il nome all’anagrafe, è tra i protagonisti assoluti del mondo delle sette note. Poco fa il cantante ha sorpreso il pubblico con il nuovo look presentato in una foto.

L’artista ha deciso di abbandonare il suo celebre colore scuro di capelli in favore di una tonalità più chiara. Nel giro di breve tempo lo scatto ha ottenuto numerosi commenti.

Nel corso degli anni Sam Smith ha conquistato il favore della critica e del pubblico con brani di straordinario successo. Tra le canzoni più celebri troviamo Stay with Me, I’m Not the Only One e Too Good at Goodbyes.