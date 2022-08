I Maneskin fanno la storia: un premio anche agli MTV MVA… ma il seno di Victoria viene censurato

Il premio più prestigioso della serata, video dell’anno, è andato a Taylor Swift

I Maneskin mettono a segno un’altra vittoria. Agli MTV Video Music Awards la band romana capitanata da Damiano David ha portato a casa il premio come “Miglior video alternativo dell’anno” per la canzone “I wanna be your slave”. I quattro ragazzi glam-rock dei record si sono esibiti sul palco del Prudential Center di Newark nel New Jersey con una performance dal vivo scatenatissima della loro nuova hit ‘Supermodel’… con tanto di censura televisiva di alcuni secondi.

A “scandalizzare” sarebbe stata Victoria De Angelis, bassista del gruppo, che durante la performance ha subito un malfunzionamento del suo top, il quale è “sceso” esponendo al pubblico il suo seno. Non che non fosse già successo durante i tanti live mondiali della band. Ma una diretta televisiva ha le sue regole restrittive e così per una manciata di secondi, le riprese si sono spostate dai Maneskin, che si stavano esibendo, fermandosi sulla platea con le sedie vuote. Inevitabili le critiche su Twutter e i commenti negativi sulla censura.



Non ha provocato lo stesso scandalo il lato B quasi totalmente esposto di David, che ha indossato un paio di pantaloni… molto aperti sul suo didietro. Trasgressioni e provocazioni sono del resto all’ordine del giorno quando i Maneskin si esibiscono e fanno parte dell’esibizione stessa. La band ha commentato con entusiasmo l’ennesima vittoria: “E’ straordinario”, ha detto David: “Non ce l’aspettavamo. E’ un onore. C’erano tanti grandi artisti in gara”.

Il riconoscimento arriva sulla scia degli altri successi di Victoria, Damiano, Ethan e Thomas: da Sanremo ed Eurovision 2021, alle apparizioni al Tonight Show di Jimmy Fallon e Saturday Night Live, il palcoscenico dei Rolling Stones lo scorso novembre e Coachella in aprile. Per i Måneskin era il debutto agli Mtv Vma sia come performer che come candidati. I quattro italiani avevano ricevuto una nomination anche come miglior nuovo artista, ma ha vinto invece l’attrice americana Dove Cameron.

Tra gli altri premi consegnti, quello più prestigioso della serata, video dell’anno, è andato a Taylor Swift per lo short ‘All too well’. La cantante ha annunciato un nuovo album che uscirà il 21 ottobre: il primo di materiale inedito dopo ‘Folklore’ ed ‘Evermore’, pubblicati a cinque mesi di distanza l’uno dall’altro nel 2020. Dal Madison Square Garden, dove ‘ impegnato per una serie di 15 concerti, Harry Styles ha ringraziato per il premio al miglior album dell’anno, ‘Harry’s House’. L’artista portoricano Bad Bunny ha fatto lo stesso dal Yankee Stadium dopo esser stato onorato come miglior artista. LL Cool J, Nicki Minaj e Jack Harlow (vincitore per la canzone dell’estate ‘First class’) si sono alternati sul palco per presentare la serata. Nicki ha portato a casa due statuette a forma di astronauta (la Moonperson): il Video Vanguard Award (un riconoscimento alla carriera) e poi per il miglior video hip hop, mentre i Red Hot and Chili Peppers hanno vinto il Global Icon Award a celebrazione della loro lunga carriera e poi di nuovo per il miglior video rock (‘Black Summer’). La rapper tailandese Lisa, la più giovane delle Blackpink, è stata premiata per ‘Lalisa’, mentre la brasiliana Anitta ha raccolto la statuetta per il miglior video latino. Per la prima volta in 12 anni è tornato ad esibirsi ai VMA Eminem che con Snoop Dogg, assente ai premi dal 2005, ha trasformato il palcoscenico in un evento del metaverso unico nel suo genere. A sorpresa e’ andato in scena anche Johnny Depp: meno di tre mesi dal verdetto del processo-spettacolo che lo ha opposto all’ex moglie Amber Heard, l’ex Pirata dei Caraibi ha fatto una brevissima performance all’inizio dello show con la faccia sovraimposta digitalmente sul casco di una ‘Moonperson’: “Sapete cosa? Mi serviva lavorare”, ha detto l’attore alla folla del Prudential, per comparire di nuovo dopo lo spot pubblicitario: “Ehi Vma, torniamo alla musica, no?”.