Film stasera in TV da non perdere lunedì 29 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 29 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Conta su di me, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Miglior film al Giffoni Film Festival, tratto da una storia vera. Lenny è uno scapestrato trentenne che ha sempre sfuggito ogni responsabilità.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Nonno questa volta è guerra, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken nella commedia Sky Original per tutta la famiglia. Un nonno occupa la stanza del nipote, che fara’ di tutto per riconquistare il suo spazio.

Pazze di me, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Francesco Mandelli in una commedia di Fausto Brizzi. Circondato in famiglia solo da donne, un trentenne fatica a mantenere le relazioni d’amore. Finche’ non incontra la deliziosa Giulia.

Qualunquemente, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Il formidabile Antonio Albanese in uno dei suoi personaggi piu’ amati: l’imprenditore corrotto Cetto La Qualunque.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Above Suspicion, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller di Phillip Noyce basato su una storia vera con Emilia Clarke e Jack Huston. In missione in Kentucky, un agente dell’FBI inizia una pericolosa relazione con un’informatrice.

Il giustiziere della notte, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Eli Roth dirige Bruce Willis nel remake del classico degli anni ’70 con Charles Bronson. Per vendicare la sua famiglia, un chirurgo di Chicago si trasforma in uno spietato assassino.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Uncharted, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Blockbuster d’avventura dal noto videogame, con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. In cerca del tesoro di Magellano, Nathan Drake e Sully affrontano il perfido Santiago Moncada.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Mary Shelley – Un amore immortale, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Elle Fanning nella biografia della celebre autrice di “Frankenstein”. Mary Shelley è una donna ribelle, inquieta ed emancipata, da sempre attratta dalle atmosfere gotiche.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Quiz, ore 21:25 su Rai 1

Charles Ingram, ex maggiore dell’esercito inglese, vince un milione di sterline al celebre quiz TV “Chi vuol essere milionario?”.

Pallavolo – Mondiali – Italia Vs Turchia, ore 21:05 su Rai 2

Campionato Mondiale di Pallavolo Maschile 2022: Italia – Turchia.

Presa diretta – Guerra e fame, ore 21:25 su Rai 3

Il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i nervi scoperti del paese, non solo sulle questioni al centro del dibattito.

Quarta repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Uno di famiglia, ore 21:20 su Canale 5

Luca e’ un ex attore diventato insegnante di dizione: un precario che fa una gran fatica a farsi pagare dai suoi studenti.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Ci sono ancora altri morti di overdose a causa della partita di eroina tagliata male. Voight costringe Atwater a fare pressione su Jimmy.

TG La7 – Speciale La corsa al voto, ore 21:15 su La7

Speciale Elezioni a cura della Redazione del TgLa7: conducono Paolo Celata e Alessandro De Angelis con Silvia Sciorilli Borrelli.

Gomorra la serie, ore 21:30 su TV8

Ciro si e’ ricostruito una nuova vita in Bulgaria, dove e’ diventato l’uomo di fiducia di un trafficante di droga, Valentin.

Mr. & Mrs. Smith, ore 21:25 su Nove

Due spie in incognito si incontrano, si innamorano e si sposano. Il matrimonio procede felice finché l’uno non scopre la doppia vita dell’altra.