Annalisa, il nuovo singolo è Bellissima

Annalisa ha parlato a Vanity Fair del brano Bellissima in uscita il 2 settembre: “Per me rappresenta un primo passo in un nuovo mondo”

Annalisa ha raccontato a Vanity Fair il suo nuovo singolo Bellissima: “È la perfetta metafora musicale di Annalisa come persona””.

ANNALISA: “L’HO SCRITTA A FINE AGOSTO 2021”

Dopo essersi imposta tra le regine dell’estate con il tormentone Tropicana in collaborazione con i Boomdabash, Annalisa è ora pronta per l’uscita di un nuovo brano. La voce di Senza Riserva ha parlato dell’arrivo della canzone in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair.

La cantante ha raccontato: “L’ho scritta a fine agosto 2021 e ho aspettato oltre un anno per farvela ascoltare, ora sono impaziente”.

ANNALISA: “RAPPRESENTA UN PRIMO PASSO IN UN NUOVO MONDO”

L’artista ha proseguito: “Per me rappresenta un primo passo in un nuovo mondo, mette in equilibrio risate e lacrime, mette in scena l’emotività ma esorcizza paranoia e delusione sfogandoti con il ballo. A dirla tutta è la perfetta metafora musicale di Annalisa come persona”.

La voce di Direzione la vita ha aggiunto: “Bellissima, come me, sa essere anche buffa a tratti, ma dice la verità senza indorare la pillola: quando non hai il controllo di quello che accade e non puoi cambiare le cose vai fuori di mela, entri in loop mentale e musicale per tirartene fuori”.

Bellissima farà il suo arrivo sul mercato tra pochi giorni, ovvero venerdì 2 settembre.

Nel corso degli anni Annalisa ha conquistato pubblico e critica con canzoni di enorme successo, tra queste Una finestra tra le stelle, Bye Bye, Houseparty e Dieci.