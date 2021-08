UeD, tra Alessio e Samantha volano stracci: “Successe cose inammissibili”

Si torna a parlare di Alessio Ceniccola e Samantha Curcio, i due ex protagonisti del dating show Uomini e Donne che che hanno messo fine alla loro relazione in seguito ad una paparazzata di lui in discoteca con una mora. Nonostante i due si sono lasciati, però continua lo scontro a distanza.

Mentre negli studi Elios di Mediaset proseguono le registrazioni delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, i due volti noti del programma proseguono a lanciarsi frecciatine e battutine vie social. Sempre molto attivo sui social, Alessio oggi ha risposto ad alcune domande dei suoi followers.

Alla domanda per quale motivo non avesse chiarito con Samantha, accantonando per un attimo l’orgoglio, Curcio ha replicato: “Sono successe cose … inaccettabili, inammissibili“. Dunque stando alle parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne non è una questione d’orgoglio.

Cos’è successo allora tra Alessio e Samantha? La coppia ha fatto sognare in tanti, ed ora i fan vogliono capire cosa sia accaduto di così importante. A stretto giro di posta è arrivata anche la replica – rigorosamente via social – dell’ex tronista.

Quest’ultima ha detto di essere stata in silenzio fino a quel momento per non prestare il fianco alle provocazioni. Lei infatti non ama affatto vedere che la cronaca rosa si occupi della sua vita privata. Riprendendo poi le parole di Alessio ha tuonato: “Di inaccettabile ed inammissibile ci sono state solo tante brutte parole dette a causa di una rabbia e delusione infinite“.

Insomma, Samantha dice la sua, svelando quindi nuovi particolari inediti riguardanti i motivi che hanno portato la ormai ex coppia a mettere fine definitivamente alla loro love story. Prima di concludere la sua Instagram stories la Curcio ha rilanciato dicendo che continuerà a tacere su altre cose inammissibili.

A cosa si riferisce? Ancora non è dato sapere, ma ci si aspetta ora un’ulteriore replica da parte di Alessio. Samantha però ha tenuto a precisare che lei chiederà sempre alla gente di non offendere mai nessuno. Una frecciatina al suo ex?

Lei è certa di una cosa: non racconterà mai i dettagli di quanto è accaduto tra loro perché alimenterebbe solo delle negatività. Mentre Samantha in questo momento è alla ricerca di una sola cosa: la pace interiore. Lei ne ha sempre parlato solo in bene. Si aspetta ora che gli altri facciano altrettanto.

Lanostratv.it