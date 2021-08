Maradona-Sogno benedetto: quando esce la serie tv su Amazon Prime

Sulla popolare piattaforma streaming la fiction dedicata alla vita privata e professionale del calciatore argentino, scomparso nel 2020

La serie biografica che segue i trionfi e le sfide di Diego Armando Maradona uscirà il prossimo 29 ottobre 2021 in esclusiva su Amazon Prime Video. La fiction, dal titolo Maradona: Sogno benedetto, sarà disponibile in oltre 240 paesi. Il teaser trailer ha già emozionato i tanti appassionati del Pibe de oro e non solo.

Come sottofondo musicale della breve clip è stata utilizzata la canzone Live is life degli Opus. Una scelta non casuale: quel brano ha fatto da colonna sonora al riscaldamento più famoso di sempre. Il 19 aprile 1989, il Napoli giocava la semifinale di Coppa Uefa a Monaco di Baviera contro il Bayern e Maradona ha dato spettacolo palleggiando sulle note del pezzo cantato dal gruppo austriaco.

Non è stato casuale neppure il giorno in cui Amazon ha diffuso in rete il primo trailer della serie su Maradona: 19 aprile 2021, a 32 anni di distanza da quel momento magico, rimasto impresso nella mente di tanti tifosi napoletani e non solo. Soprattutto perché quell’anno Maradona e compagni sono riusciti a vincere la Coppa Uefa.

Chi è l’attore protagonista di Maradona: Sogno benedetto

Tre gli attori scelti per interpretare Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita: Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt. Nella serie tv si racconteranno le umili origini dell’attaccante e la sua sfavillante carriera.

Maradona-Sogno benedetto narrerà nello specifico il ruolo chiave di Diego nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nel 1986. Nel cast c’è anche Laura Esquivel, famosa in Italia per la serie Il mondo di Patty. L’attrice argentina presta il volto a Claudia Villafane, la moglie di Diego Armando Maradona.

Dove è stata girata la serie tv Amazon su Maradona

La serie biografica su Diego Armando Maradona è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico. È composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore.

Alejandro Aimetta è showrunner della serie e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay, e ne ha scritto la sceneggiatura con Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky. Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno diretto rispettivamente gli episodi ambientati in Spagna e Italia.

Gli executive producer sono Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto e Luis Balaguer. La serie tv di Amazon Prime ha ricevuto il benestare di Maradona in persona prima della sua morte, avvenuta tragicamente il 25 novembre 2020.

