Teresa Langella: “Soffrivo d’ansia, era terribile”

Uomini e Donne, news trono Classico. Teresa Langella parla del disturbo che fino a qualche tempo fa le impediva di vivere serenamente, l’ansia. Ecco cosa ha raccontato.

Volto amatissimo del Trono classico, Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, ha di recente parlato di una momento molto difficile del suo passato. Fino a qualche tempo fa, infatti, soffriva di ansia, un malessere le impediva di vivere la vita serenamente. “Due volte al mese correvo in ospedale urlando ai miei genitori che non ce l’avrei fatta, Assurdo”, ricorda la fidanzata di Andrea Dal Corso in una story su Instagram. “Era – aggiunge la Langella – terribile. Il cuore a mille, respiravo a malapena ed era come se il sangue scorresse nelle vene a una velocità tale, da avere solo pochi secondi di vita”. Fondamentale, nel percorso della sua guarigione, il parere di uno specialista, che le ha consigliato, per scongiurare l’insorgenza di “un malore”, di concentrarsi solo sulle cose belle: “Allontana dalla tua vita tutto ciò che ti porta malessere – le ha detto il medico – vivi di persone, azioni, cose che ti fanno solo che bene”. Oggi, infatti Teresa Langella si è lasciata alle spalle quegli attacchi così violenti, anche se ammette che di tanto in tanto, seppur con minor frequenza, deve ancora fare i conti con questo malessere.

Il Sussidiario