Biagio D’Anelli e Jessica Mazzoli sono fidanzati?

Dopo la tormentata relazione con il cantante Morgan, Jessica Mazzoli ritrova la serenità con l’opinionista e dj Biagio D’Anelli, con il quale sta trascorrendo una vacanza in Puglia

Da diverse settimane circola la voce su una presunta relazione tra due ex gieffini. Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli, infatti, farebbero coppia fissa da ormai diverso tempo e sui social non fanno nulla per nascondere questo amore appena sbocciato.

La ragazza ha alle spalle una travagliata relazione con il cantante Morgan, dal quale ha avuto una bambina.

Tra i due fino a pochi mesi fa c’era un forte clima d’astio, come raccontato da Jessica Mazzoli in alcune apparizioni nei salotti di Canale5. La cantante sarda è poi entrata nella casa del Grande Fratello 16 ma la sua esperienza nel reality è durata poche settimane a causa di un attacco di appendicite, che l’ha costretta ad abbandonare il gioco per potersi operare e, quindi, curare.

La vicenda dello sfratto di Morgan pare abbia riavvicinato i due, tanto che nel giorno dell’esecuzione prevista Jessica si è recata con sua figlia presso l’abitazione di Monza del cantante per fornire il suo supporto. È diversa la storia sentimentale di Biagio D’Anelli, che negli ultimi mesi è stato impegnato in uno stringente corteggiamento nei confronti di Flavia Vento. La simpatia tra i due è nata negli studi Mediaset, dove l’opinionista è stato ammaliato dalla bellezza eterea della donna. Nonostante il lunghissimo corteggiamento, D’Anelli e la Vento non si sono mai fidanzati per la reticenza della donna a fidarsi del dj, da lei considerato troppo farfallone.

Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli pare si siano incontrati poco più di un mese fa e da allora sarebbero inseparabili. La prima foto di coppia condivisa nel profilo del dj è di poche ore fa e li ritrae a cavallo, mano nella mano, durante un’escursione serale a Rodi Garganico, terra di Biagio D’Anelli. “ Chiedimi di mostrarti poesia in movimento, e ti mostrerò un cavallo ”, ha scritto il dj, con la menzione a Jessica Mazzoli con tanto di cuore rosso. Qualche immagine era già comparsa nelle storie del ragazzo, che da qualche settimana condivide video in compagnia della cantante. Lei, invece, nel suo profilo non ha ancora reso pubblica questa frequentazione, se non con qualche storia temporanea e condividendo snelle sue quelle pubblicate da Biagio D’Anelli. Sarà amore o è solo una passione estiva?

Il Giornale