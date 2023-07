Un inutile vento della polemica per Andrea Giambruno. È ordinaria amministrazione, niente di strano da rilevare

(di Tiziano Rapanà) Potrei fare una fenomenologia dell’indignato perpetuo. Ma posso scomodare la gnoseologia per una bazzecola? Le parole di un articolo durano un soffio, sono soggette al tempo. Questo lo sappiamo: è tutta attualità. Pertanto potrei pure scomodare e fare un’analisi sugli acrimoniosi di oggi. Ma perché vi debbo annoiare? Qui è tutta estate. La routine non ha più la smania di imporsi. Ogni giorno va come viene… e allora divertitevi. Vi risparmio un articolo lungo (e lo faccio sempre, qualche volta potreste pure ringraziarmi) e noioso. Perché perdere tempo? Le onde del mare richiamano la spensieratezza più impertinente. Buttatevi! Però prima di abbandonarvi alla maestosità del mare, datemi trenta secondi del vostro tempo. La gnoseologia, come vi ho preannunciato, la lasciamo da parte. Però quest’acredine verso Andrea Giambruno, conduttore del Diario del giorno su Rete 4, non la capisco. La sua risposta all’allarme del ministro tedesco Karl Lauterback, sui presunti danni del cambiamento climatico al nostro turismo, è figlia di un puro moto di spontaneità. La sua è stata una frase ironica, tranquilla, ordinaria amministrazione televisiva. Non ha detto nulla di strano o sconvenevole. Molti la pensano come lui, epperò ci si indigna. E non è pregiudizio ma voglia di attaccare.

