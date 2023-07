Temptation Island: Bisciglia parla del nuovo progetto

Maria De Filippi si sta godendo le vacanze estive, le prime senza Maurizio Costanzo. La conduttrice, però, non è a riposo come molti telespettatori credono. ‘Queen Mary’ continua a lavorare anche mentre è in vacanza, sebbene non appaia sul piccolo schermo. L’amata conduttrice di Canale 5 si trova dietro le quinte di Temptation Island, dove svolge un ruolo decisivo. A parlare ci pensa Filippo Bisciglia, in una nuova intervista per Nuovo in Famiglia.

Il conduttore svela così qual è il ruolo che Maria svolge per il reality delle tentazioni, che nella sesta puntata darà al pubblico di Canale 5 le risposte su quanto accaduto alle coppie protagoniste. Direttamente in Sardegna, dove si trova insieme al figlio Gabriele, De Filippi è attenta a tutti i dettagli riguardanti il programma estivo, sebbene i telespettatori non la vedano.

Innanzitutto, Bisciglia ci tiene a precisare di essere molto grato alla conduttrice, con cui ha un rapporto bellissimo. Non solo, Filippo definisce Maria come una delle donne più importanti della sua vita. Spera che lei non si ricreda mai sul suo conto, in quanto è una persona a cui vuole davvero tanto bene. Infatti, crede che a legarli sia proprio l’affetto reciproco. Ma, ovviamente, dal punto di vista lavorativo non ci può essere alcun confronto tra loro.

“Io vorrei essere anche solo l’uno per cento di quello che è lei”, sottolinea Bisciglia. Da ‘Queen Mary’ Bisciglia può solo che imparare, anche guardandola mentre spiega le cose. Il conduttore conferma ciò che molti telespettatori pensano di lei osservandola mentre conduce i suoi programmi: “È la numero uno perché sa ascoltare, riesce a far parlare le persone e non si mette mai in una posizione di superiorità rispetto agli altri”.

Questo è, effettivamente, ciò che il pubblico di Canale 5 a lei affezionato pensa da sempre guardandola al timone di programmi come Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici. Ma cosa fa dietro le quinte di Temptation Island la De Filippi?

“Se dovessi scegliere tra le sue tante qualità vorrei saper ascoltare il prossimo come lei e avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto in fase di montaggio. I non addetti ai lavori non lo immaginano, ma il montaggio è fondamentale ai fini della resa migliore di una puntata. Anche in questo Maria non ha rivali”

