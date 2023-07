Doc – Nelle tue mani 3: ecco quale personaggio non ritroveremo nella prossima stagione

I primi mesi del 2024 saranno un periodo di grandi ritorni per quanto riguarda le fiction Rai. Non solo Don Matteo 14, ma un’altra importante serie targata Lux Vide e Rai Fiction sta per tornare: Doc – Nelle tue mani. Giunta alla terza stagione, la serie vedrà l’introduzione di nuovi personaggi, ma anche un addio eccellente.

Se nella seconda stagione i fan del medical drama hanno dovuto fare i conti con la morte di Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino) prima e di Alba Patrizi (Silvia Mazzieri) poi, nella terza stagione ci sarà l’addio di un altro importante personaggio. Elisa, interpretata da Simona Tabasco, ha ufficializzato la sua uscita di scena da Doc – Nelle tue mani nel corso della sua presentazione al Giffoni Film Festival. L’attrice, reduce del successo di The White Lotus, ha ammesso di non esser riuscita ad incastrare tutti gli impegni.

L’addio di Simona Tabasco era, ad ogni modo, in parte prevedibile se si prende in considerazione il finale della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Elisa, infatti, aveva coronato il suo sogno d’amore, sposandosi con Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino). Elisa e Gabriel avevano portato a conclusione nel migliore dei modi uno degli archi narrativi più interessanti della serie, scrivendo il lieto fine della loro travagliata love story.

Rimane il dubbio sulla permanenza proprio di Alberto Boubakar Malanchino e, quindi, del personaggio di Gabriel Kidane. Dirà addio insieme a Simona Tabasco? Oppure rimarrà, magari inaugurando un nuovo inizio per il suo personaggio? Non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli su chi comporrà il cast della terza stagione di Doc – Nelle tue mani.



Nonostante l’annunciato addio di Simona Tabasco, la nuova stagione del medical drama targato Rai 1 potrà contare su nuovi volti nel cast. Arriveranno, infatti, tre nuovi specializzandi nel reparto di medicina interna di Andrea Fanti (Luca Argentero): Federico Lentini (Giacomo Giorgio), Lin Wang (Elisa Wong) e Martina Cravelli (Laura Cravedi).

Diverse settimane fa, Luca Argentero aveva pubblicato su Instagram la prima pagina del copione del primo episodio, intitolato “Risvegli”. Come spiegato dallo stesso attore protagonista, infine, la nuova stagione del medical drama sarà più “Doc centrica”. Non resta che aspettare qualche mese per scoprirne di più.