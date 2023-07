Ambiente e Calabria star di Summer Limited Edition

Se Ilenia Lazzarin, Luca Seta, Alessio Praticò, Nicole Sorace, Francesco Mura sono i protagonisti della nuova serie Summer Limited Edition – in onda dal 28 agosto ogni lunedì alle 19.50 su DeAKids (canale 601 e 602 di Sky) – con loro sono in scena altri due attori silenziosi ma espressivi come non mai: la Calabria, con le sue meraviglie lontane dai soliti cliché e dalle mete battute dal turismo, e l’ambiente, che ai giovani sta sempre più a cuore.

Diretta da Mario Vitale e prodotta da KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini, con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission, è stata presentata da tutto il cast ed accolta con entusiasmo al Giffoni Fim Fest.

La trama è incentrata su Pietro, quattordicenne trascinato dai genitori per le ferie in un paesino della Calabria dove incontra Luce, giovanissima attivista ambientale.

“Summer Limited Edition – spiega il regista Mario Vitale – è nata da una parte per fare qualcosa per il mondo dei ragazzi, concentrandoci su un tema molto attuale e che a loro sta molto a cuore come l’ambiente e raccontando una storia un po’ diversa anche sulla mia Calabria.

