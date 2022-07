Vip in vacanza: Jamie Foxx si esibisce a Capri davanti a Leonardo DiCaprio

L’attore premio Oscar per Ray ha fatto sfoggio delle sue note doti canore in una festosa notte isolana. Allo show ha assistito l’amico e collega di set di Django, anche lui ospite del Belpaese

L’isola di Capri è tradizionalmente un vero ritrovo per le star di tutto il mondo e anche quest’estate è diventata scenario di momenti memorabili, specie per chi è appassionato di vip watching.

Gli ultimi, in ordine di tempo, ad essere sbarcati sull’isola amata dai divi internazionali sono Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx che, lungi dall’adottare un basso profilo per non farsi riconoscere dai fan, hanno dato davvero spettacolo alla celebre taverna Anema e Core, nel cuore pulsante dell’isola.

L’espressione è certamente appropriata per Jamie Foxx che è stato invitato a cantare dagli animatori della serata in musica. L’attore di Spider–Man: No Way Home non si è fatto pregare ed è diventato padrone del microfono sotto lo sguardo divertito di DiCaprio.

LO SHOW DI FOXX ALLA TAVERNA ANIMA E CORE

Che Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx siano molto amici è cosa nota nell’ambiente almeno fin dai tempi della lavorazione dell’acclamato Django Unchained pellicola del 2012 di Quentin Tarantino che vede i due attori di Hollywood impegnati in ruoli di primissimo piano.

I due divi, entrambi in vacanza in Italia come molti dei loro colleghi d’oltreoceano, si sono riuniti per una speciale serata caprese che si concretizza, per molti ospiti dell’isola campana, in una notte di festa alla rinomata Taverna Anema e Core, nota nel mondo per le serate di musica dal vivo in cui, in un’atmosfera molto informale, i presenti vengono coinvolti nei momenti canori.

Jamie Foxx non è scampato alla tradizione e quando il performer della serata, Gianluigi Lembo, gli ha porto il microfono, si è lanciato in un freestyle condito da un pezzo di Gold Digger, brano scritto da lui con il rapper Kanye West.