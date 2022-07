La Puglia è una meta ambita dai vip

Gianni Morandi, Elisa, Elodie, la coppia Fedez e Chiara Ferragni: la Puglia si conferma terra di vacanze per i vip anche nell’estate 2022.



Gianni Morandi è tornato, come ogni estate, nel Salento, dove trascorre abitualmente le vacanze estive tra le acque chiare di Lido Pizzo, il gioiello naturalistico di Gallipoli, e la vicina Marina di Mancaversa. La cantante Elisa ha scelto la spiaggia di Pescoluse, sul versante jonico del basso Salento per rilassarsi dopo un concerto, mentre Elodie è stata fotografata fra i trulli di Alberobello.



Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso qualche giorno di relax in una struttura alberghiera ad Otranto, mentre Anna Falchi ha partecipato ad un una festa ad Ostuni, nel Brindisino. I calciatori Chevanton, Zamorano, Iaquinta, Sneijder, Amauri, Seba Frey, Lugano, hanno partecipato, alla Masseria San Lorenzo di Lecce, ai festeggiamenti per il matrimonio tra Tiziana Gargano e Fabio Cordella, noto imprenditore ed ex procuratore calcistico. Tra gli invitati c’erano anche il giovane modello e influencer Gian Maria Sainato e il musicista Tony Trumpet.