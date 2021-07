Notte della Taranta, sarà Madame a dirigere il concerto

Il tema è “il valore della libertà”, sul palco a dirigere ci sarà la giovanissima Madame insieme al direttore d’orchestra Enrico Melozzi. Torna per la 24esima edizione la Notte della Taranta, il concerto in programma il 28 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce, quest’anno per la prima volta in diretta su Rai 1 a partire dalle 22.30. Un appuntamento ormai tradizionale, divenuto negli anni uno dei massimi collettori musicali dell’estate italiana.

“Mescolando vari generi come il rap, il classico, il rock e la pizzica – spiega Madame – troveremo il modo di comunicare ‘il valore della libertà’. Spero di riuscire al meglio in questa impresa, sono gasatissima. Ci vediamo presto in Puglia”. Causa emergenza sanitaria, neanche quest’anno si vedranno le folle oceaniche che caratterizzano da sempre il concertone. Quanto al numero di persone che potranno assistere, è in corso un confronto con la Prefettura. Al festival itinerante che precede la Notte e che quest’anno approda anche in altre città tra cui Alberobello e Taranto, invece, potranno accedere mille persone munite di green pass o tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. Non si potrà prenotare. Per questa edizione, che va in scena dopo i mesi più drammatici della pandemia, e con la scelta dei due maestri concertatori, la Fondazione Notte della Taranta punta alla “commistione tra linguaggio popolare e urban rock e determina di fatto la parità di genere sul podio”. “Mi sono azzardato a comporre una pizzica originale e, se alla Fondazione piacerà, vorrei eseguirla per tutti voi”, annuncia Melozzi: “La musica che ho scomposto e ricomposto senza mai toccare una nota delle monodie originali che considero sacre prevede la presenza di folklore, tradizione sinfonica italiana, contrappunto antico e severo, fanfare barocche, chitarre elettriche scatenate”.

