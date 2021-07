Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri mano nella mano: la passeggiata tra le strade

Una storia d’amore inattesa, una fiamma che si riaccende nello stupore generale dei fan e fa scatenare le riviste di gossip di tutto il mondo. Jennifer Lopez e Ben Affleck, a 20 anni dalla loro prima liaison, stanno vivendo un’intensa storia d’amore, di quelle che fanno sognare ad occhi aperti.

Dopo aver confermato i rumors che li vedevano uniti più che mai, la popstar ha pubblicato un’immagine inequivocabile nel giorno del suo 52esimo compleanno: un bacio appassionato con il suo ex storico, Ben Affleck. I due, dopo avere fatto tappa a Saint-Tropez, hanno scelto di trascorrere qualche giorno a Capri.

La coppia è stata sorpresa mentre passeggiava sorridente e rilassata tra le vie della celebre isola campana, mano nella mano, mentre una schiera di fotografi, fan e turisti immortalava l’evento inatteso.

La Lopez e Ben Affleck non sembrano preoccuparsi del comprensibile clamore provocato dalla loro presenza e camminano tranquillamente come due normalissimi turisti.

La celeb statunitense sorride rilassata ai tanti curiosi, fasciata in un look casual dalle tinte avorio. Shorts bianchi e crop top a maniche lunghe mettono in mostra il suo fisico statuario, reso ancora più invidiabile data l’età della Lopez, che il 24 luglio scorso ha spento 52 candeline. La borsa firmata Valentino e il cappello in paglia completano un outfit perfetto per la location scelta.

Dal canto suo Ben Affleck sfoggia un look informale: una t shirt blu, pantaloni casual e ginniche sportive che evidenziano un fisico atletico e scolpito, a dimostrazione che l’età (48 anni il 15 agosto), a volte, è solo un numero.

Subito dopo la breve passeggiata, i due hanno scelto di consumare il pranzo da “Le Caramelle”, ristorante tipico e molto in voga nella zona. Ma non solo: tra le tante boutique rinomate di Capri, la coppia ha scelto di fare acquisti da Brunello Cucinelli e nella gioielleria Faraone Mennella, dove il proprietario Amedeo Scognamiglio ha fatto gli onori di casa.

Dopo aver provato alcuni gioielli preziosi e aver scattato qualche immancabile selfie, la Lopez e Ben Affleck hanno fatto rientro sullo Yacht “Valérie”, lungo ben 85 metri.

La barca è un vero e proprio capolavoro, composto da sei ponti, una grande piscina, ascensori e persino una spa. Proprio su questa imbarcazione la coppia era stata fotografata in atteggiamenti inequivocabili, a suggello di un amore confermato sotto il sole di luglio.

tg24.sky.it