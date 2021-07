Il nuovo album di Ultimo: “Un’esigenza, ho scavato dentro me”

Il nuovo album di Ultimo nasce da un’esigenza personale dell’artista che si è trovato a riflettere molto nell’ultimo periodo. La pandemia e il covid-19, l’isolamento forzato, l’impossibilità di svolgere concerti negli stadi che deve ancora recuperare e lo stop agli eventi hanno suscitato riflessioni importanti in Ultimo, come in tutti noi.

L’artista si è rimesso al piano e sta scrivendo nuova musica che troverà posto nel nuovo disco di inediti del quale al momento accenna soltanto qualcosa.

Al suo fianco c’è la fidanzata Jacqueline Luna di Giacomo, che appare alle sue spalle nella foto condivisa sui social con la quale annuncia i lavori sulle nuove canzoni.

Il nuovo album di Ultimo è ufficialmente in fase di lavorazione: “Sto lavorando al mio nuovo disco puramente per un’esigenza personale”, dice. “Lo sto facendo perché ho bisogno di farvi sentire come ho vissuto in questi anni”, continua.

“Perché ho scavato dentro me in questo periodo assurdo, dove tutti noi ci siamo sentiti più soli…dove tutti, chi più chi meno, abbiamo fatto i conti con le nostre emozioni“, prosegue sui social. Quello che vuole fare ultimo è emozionare, ancora una volta, con la sola forza delle canzoni.

“Non sto ragionando troppo sulla forma o sulle strategie di lancio, perché penso che l’importante sia emozionare con le canzoni, il resto è contorno. Penso che una canzone sappia fare il suo mestiere senza dovergli spiegare nulla”, la sua opinione sui brani.

Poi, qualche parola sul suo team di lavoro: “⁣Sono orgoglioso perché è un disco lavorato dalla mia etichetta Ultimo Records e il mio team è il più fico di tutti. Siamo indipendenti e forse anche un po’ pazzi, perché crediamo che, anche nel 2021, si possa vincere con l’emozione e null’altro. Noi ci crediamo, io ci credo”.

Infine l’invito ad attendere che passi l’estate, per nuovi aggiornamenti: “Facciamo passare l’estate”, conclude.

