Festival di Venezia, in concorso “Padrenostro” con Pierfrancesco Favino

‘Padrenostro’ di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino sarà presentato in concorso alla 77. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il film, che vede ne cast anche Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco Gheghi e la partecipazione di Antonio Gerardi e Francesco Colella è scritto delloa stesso regista con Enrico Audenino e prodotto da Andrea Calbucci, Pierfrancesco Favino e Maurizio Piazza.

“Sono profondamente felice e onorato di partecipare alla 77. edizione della Mostra Internazionale del Cinema – commenta il regista Claudio Noce, che è già stato al Lido nel 2006 e nel 2007 nella categoria cortometraggi con ‘Aria’ e con ‘Adil e Yusuf’ – tornare a Venezia con un film dopo diversi anni ha un significato particolare per me, e farlo con una vicenda ispirata alla mia famiglia mi rende ancora più orgoglioso e grato”. “Questa sarà un’edizione speciale per tutto il cinema mondiale, avere il privilegio di esserci è davvero una grande responsabilità. Un grazie di cuore – aggiunge – al direttore Alberto Barbera e alla commissione per avermi selezionato”.

La pellicola è ambientata a Roma nel 1976. Valerio (Mattia Garaci) ha dieci anni e una fervida immaginazione. La sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre (Barbara Ronchi), assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino) da parte di un commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia. Ma è proprio in quei giorni difficili che Valerio conosce Christian (Francesco Gheghi), un ragazzino poco più grande di lui. Solitario, ribelle e sfrontato, sembra arrivato dal nulla. Quell’incontro, in un’estate carica di scoperte, cambierà per sempre le loro vite.

La fotografia di ‘Padrenostro’ è di Michele D’Attanasio, la scenografia di Paki Meduri, i costumi di Olivia Bellini, il montaggio di Giogiò Franchini, l’operatore è Guido Michelotti, il casting di Sara Casani, le musiche originali sono di Mattia Carratello e Stefano Ratchev.