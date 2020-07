Jovanotti: in radio la sua cover di Caruso di Lucio Dalla

Jovanotti canta Caruso di Lucio Dalla: la cover del cantante nell’ambito del progetto I Love My Radio.

Jovanotti canta Caruso di Lucio Dalla per I Love My Radio. L’artista ha deciso di partecipare al progetto che celebra i 45 anni dell’industria radiofonica in Italia con ben non una ma due versioni inedite del grande classico del cantautore bolognese, in collaborazione con i Cacao Mental, gruppo di cumbia contemporanea, e con l’Orchestra di Paolo Buonvino.

Nella versione con i Cacao Mental Caruso fonde il ritmo della cumbia alle parole immortali del grande Lucio, creando un mix davvero unico e inimmaginabile. Quella invece con l’Orchestra di Paolo Buonvino è una versione più raffinata, in un certo senso più fedele allo spirito dell’originale.

Questa di Jovanotti è la nona delle 10 cover lanciate dai big della musica italiana per il progetto I Love My Radio, e segue 50 Special di J-Ax, Centro di gravità permanente di Biagio Antonacci, Mare mare di Elisa, Quando di Marco Mengoni, La donna cannone di Gianna Nannini, Una donna per amico di Eros Ramazzotti, Non sono una signora di Giorgia e Sei nell’anima dei Negramaro.

Caruso è uno dei capolavori più amati nella discografia di Lucio Dalla. Incisa nel 1986, fa parte dell’album dal vivo DallAmeriCaruso. Si tratta di un pezzo nato quasi per caso, mentre il cantautore si trovava in un soggiorno in un albergo di Sorrento. A causa di un guasto alla sua imbarcazione, venne ospitato nella stanza che per anni aveva visto trascorrere ore al suo interno al grande tenore Enrico Caruso. Da questa casualità venne l’ispirazione al grande Dalla, che compose un brano destinato a diventare un classico della canzone italiana e napoletana, con milioni e milioni di copie vendute in tutto il mondo.





