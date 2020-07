Il Signore degli Anelli, 65 anni fa usciva il romanzo di Tolkien. FAI IL QUIZ

Ha ispirato due trilogie cinematografiche di successo e si è rivelato un vero fenomeno culturale e mediatico: pensi di sapere tutto sulla saga fantasy che ha portato hobbit, elfi e nani sul grande schermo? GIOCA CON NOI E RISPONDI AL QUIZ

Ambientazione fiabesca e personaggi al limite del mitologico per Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, romanzo pubblicato in tre volumi a metà degli anni Sessanta, che ha ispirato racconti, videogiochi e anche due saghe cinematografiche che hanno riscosso notevole successo di pubblico e critica.

È, in particolare, il regista Peter Jackson a rimanere affascinato dalla narrazione di Tolkien, tanto da omaggiare i suoi scritti con una serie di pellicole per il grande schermo. Il Signore degli Anelli approda nelle sale nel 2001 con il primo capitolo dell’omonima trilogia, aprendo al pubblico generalista un genere di nicchia come quello fantasy, fatto di elfi, maghi, hobbit, orchi, stregoni: a La Compagnia dell’Anello segue un anno più tardi Le due torri, fino al capitolo conclusivo del 2003, Il Ritorno del Re. Effetti speciali, battaglie mozzafiato e cast stellare con Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Andy Serkis e Cate Blanchett consacrano il successo della serie, che fa incetta di Oscar, con 17 statuette conquistate (Il Ritorno del Re è il più premiato, con 11 vittorie).

Le avventure di Frodo, Sauron, Aragorn e compagnia (compagnia dell’anello, appunto) appassionano il pubblico a tal punto da spingere Jackson a dare vita ad una nuova trilogia, ancora ispirata alla penna di Tolkien. Nel 2012 esce Lo Hobbit, che prende spunto dall’omonimo romanzo (prequel de Il Signore degli Anelli): la storia di Bilbo Baggins, dei nani (con il loro linguaggio segreto) e del temuto stregone Gandalf arriva in scena con Un viaggio inaspettato, a cui seguono La desolazione di Smaug (2013) e La battaglia delle cinque armate (2014).





Tg24.sky.it