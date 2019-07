Se come Duncan James dei Blue, già padre, t’innamori di un uomo

Il cantante dei Blue ha pubblicato una fotografia che lo ritrae assieme al brasiliano Rodrigo Reis, scrivendo: «Sei una persona bella dentro e fuori. Grazie per farmi sorridere». La risposta dei fan non si è fatta attendere: tantissimi i messaggi di auguri

Il cantante britannico Duncan James, 41 anni, ha fatto coming out pubblicando su Instagram una romantica foto che lo ritrae insieme al fidanzato Rodrigo Reis, brasiliano che lavora in Belgio e sui social si descrive come un poliglotta amante del fitness e del buon cibo. Lo scatto, accompagnato dalla didascalia «Grazie Rodrigo Reis per farmi sorridere», mostra i due che si guardano teneramente negli occhi. Il cantante l’ha poi riproposto anche sul suo profilo Twitter, scrivendo: «Ho pubblicato questa foto su Instagram ieri e non riuscivo a credere al bellissimo riscontro che ho avuto, i commenti e l’amore da parte delle persone.

Non mi sono identificato come omosessuale per molti anni a cause dei miei personali problemi con il coming out, ma finalmente sono felice di come sono e questo ragazzo accanto a me mi rende orgoglioso di essere gay». Ancora una volta la risposta dei fan non si è fatta attendere, con moltissimi messaggi di auguri: «È bello vedere due persone così felici di stare insieme», «Bravo Duncan, l’amore è amore a prescindere dal sesso, tutti meritano amore e felicità», «Sei una persona dolcissima, sono felice che vi siate trovati».

Il cantante britannico è cresciuto con la madre, Fiona Inglis, e i nonni materni tra le città di Bournemouth e Sidemouth (suo padre, Simon Roscoe, ha abbandonato ben presto la famiglia). Considerato il sex symbol dei Blue, sulla cresta dell’onda tra il 2000 e il 2004, con la boy band ha registrato un successo planetario: 13 milioni di copie vendute in tutto il mondo fino alla rottura nel 2005 (poi risanata nel 2011). Ma nella sua carriera ha sperimentato anche il teatro (nel ruolo di Billy Flynn nel musical Chicago!) e il pattinaggio sul ghiaccio.

Nel febbraio del 2004 Duncan è diventato padre di una bambina, Tianie-Finn, avuta dalla ex fidanzata Claire Grainger. Poi nel 2009, in un’intervista a News of the World s’è dichiarato bisex. Nel 2012 ha ammesso di essere gay seppur, a volte, attratto dalle donne. Spiegando che Tianie-Finn, all’epoca dodicenne, non aveva alcun problema con la sua omosessualità: «Ero preoccupato di come potesse sentirsi ad avere un padre gay, ma sono fortunato perché l’ha accettato e mi sostiene pienamente». Nel 2017 il cantante è tornato sull’argomento, spiegando al Daily Mail: «Dopo anni a nascondermi, ho deciso di essere quello che sono. Ho portato questo fardello per così tanti anni. Ero preoccupato di cosa avrebbero pensato i fan, la famiglia, gli amici. Stavo vivendo una bugia… fare coming out è una delle migliori cose che abbia mai fatto. Pensavo che la gente mi avrebbe urlato per le strade, ma ho avuto solo positività». All’epoca l’artista britannico aveva anche confessato di volere altri altri figli, ma solo dopo aver trovato un compagno stabile. Ora che al suo fianco c’è Rodrigo, «una persona bella dentro e fuori», quel sogno potrebbe diventare realtà.

Roberta Mercuri, Vanity Fair