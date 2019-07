Valerio Pino: “Forse Corrado è il mio padre segreto”, la famiglia sta pensando di diseredarlo

Si era detto convinto di essere il figlio segreto di Corrado, il celebre conduttore della Corrida scomparso nel 1999. Ora per Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, le cose si sono a dir poco complicate. La bomba di gossip sganciata in un’intervista al settimanale Nuovo, ha mandato su tutte le furie la sua famiglia che ora medita di diseredarlo.

A svelare gli ulteriori risvolti è sempre il ballerino che su Twitter pubblica i messaggi infuocati ricevuti dal fratello Oreste: “Hai inventato tutto queste minc****e facendo passare mamma come una poco di buono e papà come un cornuto, hai superato ogni limite. La parola rispetto non hai mai saputo cosa significa”, gli ha scritto. Quindi è passato alle maniere forti: “Ogni azione ha una reazione – ha continuato il fratello avvilito – per uscire su di un giornale e far parlare qualche giorno di te in maniera ridicola ovviamente e mai professionale, hai perso sia mamma che me. Sta male e non sia mai gli succede qualcosa, povero te dopo. In settimana andrò a parlare con Nicola perché vado per vie legali. Tutto quello che hai di mio padre addosso lo devi restituire perché non sei degno di portarlo”.

Al settimanale Nuovo, Valerio Pino aveva raccontato di aver serbato questo sospetto per anni. “Penso che mia madre Giovanna abbia avuto una relazione segreta con Corrado Mantoni – aveva detto il ballerino – E io potrei essere il frutto del loro amore. Per molto tempo ho represso il pensiero. Non volevo far soffrire la mia famiglia né quella del conduttore tv. Ma ora il peso che ho sul cuore è diventato insopportabile e la notte non riesco a dormire. Vorrei lanciare un appello a Marina Donato, la vedova di Corrado. Ma anche a suo figlio Roberto. Vi prego, aiutatemi a capire!”.

Come lo ha scoperto? “Dieci anni fa ho trovato una foto – aveva detto Pino nella stessa intervista – che li ritraeva insieme a una sfilata di moda nel 1978 a Torino. La città dove mia madre ha vissuto e anche lavorato come parrucchiera. Mamma sostiene che non è l’unica che li ritrae insieme, ma in non ho mai trovato gli altri scatti. Credo che lei li tenga ben nascosti. Penso davvero che non me li faccia vedere. Quando ho chiesto a mia madre se lei e Corrado Mantoni avessero vissuto una storia d’amore, lei ha negato. Ma ha avuto una reazione talmente spropositata che mi sono insospettito. Sembrava quasi che avessi scoperto qualcosa che lei mi voleva tenere nascosto”.

