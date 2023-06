Shakira svela: “Scoprii del tradimento di Gerard Piqué quando mio padre era in terapia intensiva”

Scoprire un tradimento è sempre un brutto colpo, ma saperlo dai giornali mentre tuo padre è in fin di vita è ancora più doloroso. “E’ successo tutto insieme, la mia casa stava cadendo a pezzi. Ho scoperto attraverso la stampa che ero stata tradita, mentre mio padre era in terapia intensiva. Pensavo che non sarei sopravvissuta a tutto quello”, ha raccontato Shakira all’edizione spagnola di “People”.

“Pensai che non sarei sopravvissuta”

Shakira ha svelato di che si stava ancora riprendendo dalla separazione da Gerard Piqué quando il padre William Mebarak Chadid venne ricoverato in seguito a una caduta: “Era venuto a Barcellona (nella casa da cui il suocero l’ha poi sfrattata ndr.) per starmi vicino, dopo che la tristezza per la separazione mi stava consumando. Durante la prima comunione di Milan è rimasto gravemente ferito per un incidente. E’ successo tutto in una volta, pensai che non sarei sopravvissuto a quel caos a valanga”.

Lasciata sola nel momento del bisogno

Una tragedia capitata nel momento in cui aveva più bisogno di Piqué “l’uomo che ho amato di più nella mia vita, volevo andare dal mio miglior amico per avere i consigli di cui avevo bisogno”. L’ex calciatore, però, non era più al suo fianco e proprio in quei giorni la cantante venne a sapere dai giornali che si era già buttato tra le braccia di un’altra (la modella 22enne Clara Chia con cui pare voglia presto convolare a nozze).

“Papà grande esempio di resilienza”

Il padre è poi riuscito a riprendersi, grazie a una tempra d’acciaio: “Ha superato il COVID una volta, due incidenti, una polmonite e cinque interventi chirurgici. Tutto questo a 91 anni, in meno di sei mesi. Mio padre è il più grande esempio di resilienza e mia madre è stata al suo fianco giorno e notte”.

L’esempio dei genitori

La sua relazione con Gerard Piqué era ormai andata irrimediabilmente in frantumi ed era quindi difficile confrontarla con la grande storia d’amore dei genitori: “Sono stati entrambi un riflesso di quel sogno che non si è avverato per me. Spero però che siano un modello di amore, di pazienza, di assoluta devozione e gioia di vivere per i miei figli (con cui ha cantato per il nuovo singolo ndr.) “.

Salvata dalla musica

Al momento non vuole uomini attorno (ha anche rifiutato il corteggiamento di Tom Cruise), perchè a salvarla dalla disperazione più totale c’è la musica: “Ho attraversato negazione, rabbia, dolore, accettazione, dolore, speranza, inganno, speranza di nuovo, eccitazione… Tante emozioni e sensazioni, che solo attraverso le mie canzoni (come la celebre revenge-song BZRP Music Sessions #53) sono riuscita a districare, per capirmi meglio”. Una vera terapia che è servita a fare chiarezza dentro di lei: “Non per spiegarmi o giustificarmi, solo per capirmi e tollerarmi”.