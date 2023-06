Problemi di salute per Madonna, costretta a rinviare il suo tour mondiale “Celebration”

Madonna è stata costretta a rinviare il suo tour mondiale “Celebration” dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva alcuni giorni per una seria infezione batterica. Lo scrive la rivista Variety, secondo cui la popstar americana è in fase di “pieno recupero”, come comunicato dal suo manager Guy Oseary. Il tour sarebbe dovuto partire il 15 luglio prossimo da Vancouver.

“Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva”, ha scritto il manager della popstar. “La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”.

Il tour “Celebration” è un’impresa importante per la cantante 64enne. Un tour mondiale di 43 città che dovrebbe durare fino all’inizio del prossimo anno, “metterà in evidenza il suo ineguagliabile catalogo di musica degli ultimi 40 e più anni”, secondo l’annuncio. Inoltre “renderà omaggio alla città di New York, dove è iniziata la sua carriera musicale”.

Prodotto da Live Nation, “Celebration” include tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e altro ancora prima di raggiungere l’Europa, dove toccherà 11 città durante tutto l’autunno, tra cui Londra, Barcellona, ​​Parigi e Stoccolma. Dopo aver concluso le date europee a Londra il 6 dicembre, il tour dovrebbe tornare in Nord America per un’altra serie di date fino al 20 gennaio 2024.

“Sono entusiasta di esplorare quante più canzoni possibili nella speranza di dare ai miei fan lo spettacolo che stavano aspettando”, aveva detto Madonna nel video di annuncio del tour.