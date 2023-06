I Fichera’s lanciano il videoclip del brano “Non siamo uguali”: una potente denuncia contro la violenza sulle donne

È stato appena pubblicato il videoclip del brano “Non siamo uguali”, interpretato dal duo d’eccezione composto da Massimiliano Fichera, noto baritono, e suo figlio Stefano Fichera, tenore. Questa straordinaria collaborazione musicale unisce l’esperienza e il colore delle loro voci per affrontare una tematica triste ma attualissima: la violenza contro le donne.

Il videoclip del brano è stato girato nelle location più suggestive e rappresentative di Savona, con la regia di Nino Idini e le riprese curate da Fabio Idini, entrambi del rinomato studio Movie and Click di Savona. Le immagini accompagnano magistralmente la potenza emotiva del brano, creando una narrazione visiva che si intreccia con la forza delle voci di Massimiliano e Stefano Fichera. Le location scelte offrono uno sfondo suggestivo e contribuiscono a trasmettere l’atmosfera intensa e coinvolgente della canzone.

Il video musicale di “Non siamo uguali” si apre con immagini che rappresentano la bellezza della città di Savona ed i luoghi simbolo che diventano il palcoscenico ideale per trasmettere il messaggio del brano. Le riprese catturano l’attenzione dello spettatore, alternando immagini emozionanti degli artisti che si esprimono con passione e determinazione, a scene che illustrano la realtà della violenza sulle donne. Questo contrasto visivo contribuisce a rendere ancora più potente l’impatto del messaggio trasmesso dalla canzone.

La regia di Nino Idini sa valorizzare al meglio l’interpretazione dei due artisti, focalizzandosi sui loro volti espressivi e sulle emozioni che trasmettono attraverso le loro voci. La presenza di Massimiliano e Stefano Fichera sullo schermo rende il videoclip autentico e coinvolgente, permettendo agli spettatori di connettersi direttamente con il messaggio e l’importanza del tema affrontato.

Il lancio del videoclip di “Non siamo uguali” rappresenta un importante passo avanti nella diffusione di un messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Grazie alla musica e alle parole toccanti di questo brano, il duo “Fichera’s” si fa portavoce di una società che condanna fermamente ogni forma di violenza di genere, evidenziando al contempo che non tutti gli uomini sono uguali. Questo videoclip diventa quindi uno strumento potente per stimolare una riflessione collettiva e promuovere il rispetto reciproco, l’amore e l’uguaglianza di genere.

In una società in cui la condanna verso la violenza è ferma e inequivocabile, il duo “Fichera’s” vuole sottolineare che non tutti gli uomini sono uguali nel rapporto con l’altro sesso. Spesso si sente parlare di casi in cui una persona esercita violenza sulle donne, ma raramente si menziona l’uomo comune, colui che ama, rispetta e vive per il genere femminile. Come se fosse un dato scontato che tutti gli uomini tendano ad essere violenti contro le donne.

È proprio su questo tema che i Fichera’s” si esprimono a gran voce: l’urgenza di sottolineare il distacco netto dal comportamento di una minoranza “aggressiva” e l’affermazione che la maggior parte degli uomini ama, rispetta e vive per le donne, come è giusto che sia. Nel testo del brano si legge: “Noi no, non siamo uguali / a chi le mani usa e fa soffrire. / Noi no, non siamo uguali / a chi il pensiero porta alla violenza. / Noi siamo l’uomo vero / quello che ama con la passione.” Queste parole, interpretate con la potenza e la fermezza delle due voci, si trasformano in un vero e proprio ammonimento che colpisce sia i violenti che coloro che lavorano nel campo delle notizie, dai media tradizionali ai social network.

Il brano “Non siamo uguali” ha un valore aggiunto, essendo stato composto da Luigi Mosello e Fabio Mosello, anch’essi padre e figlio, che hanno saputo creare una melodia coinvolgente che si fonde perfettamente con il messaggio forte del testo. L’interpretazione di due generazioni diverse amplifica l’impatto del brano, rendendolo ancora più significativo e universale.

Attualmente, i “Fichera’s” si trovano in fase di promozione del singolo “Non siamo uguali” e saranno presenti sulle migliori radio e TV nazionali. Il brano è stato pubblicato sotto l’etichetta Music Universe a.c.m., prodotto da Luigi Mosello e arrangiato dal M.° Roberto Russo. È disponibile su oltre cento piattaforme digitali in tutto il mondo tramite la società Believe International.