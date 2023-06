Chadwick Boseman avrà una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Chadwick Boseman riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame il prossimo anno. Lunedì 26 giugno il suo nome è stato inserito nella tornata della Hollywood Walk of Fame del 2024.

La compianta star del film Black Panther è scomparsa il 28 agosto 2020 all’età di 43 anni a causa di un tumore al colon. Boseman ha avuto un impatto globale dando vita a Black Panther nell’universo cinematografico Marvel e interpretando sul grande schermo le icone nere Jackie Robinson e James Brown.

La Hollywood Walk of Fame quest’anno ha onorato un’altra icona defunta: il rapper Tupac Shakur. La sorella dell’artista, Sekyiwa “Set” Shakur, ha ritirato il premio di suo fratello, mentre il personaggio radiofonico americano Big Boy ha presentato l’evento. Quella di Shakur era la 2.758esima stella della Walk of Fame.

Secondo il sito web ufficiale della Walk of Fame, questa è stata creata per la prima volta da EM Stuart, presidente volontario della Camera di commercio di Hollywood, nel 1958.

DA MICHELLE YEOH A CHRIS PINE, ECCO QUALI SONO LE ALTRE STELLE DEL 2024

Oltre a Boseman, altre star saranno insignite della prestigiosa stella della Walk of Fame. Tra i nomi dei premiati, spicca quello della neo-vincitore dell’Oscar Michelle Yeoh, quello di Andre Romell Young (“Dr. Dre”), quello dell’attrice Kerry Washington e quello dell’attore Chris Pine, tra gli altri, che riceveranno una stella nel 2024.

Michelle Yeoh festeggerà così il top della carriera: all’età di 60 anni riceverà una stella dopo aver vinto il suo primo Oscar per il suo ruolo da protagonista in Everything Everywhere All at Once l’anno scorso. Ricordiamo che Michelle Yeoh ha recentemente recitato nella serie televisiva comedy e action American Born Chinese, uscita a maggio su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).