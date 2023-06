Al via le riprese di Sara, la serie con Claudia Gerini dai romanzi di Maurizio De Giovanni

Con una foto condivisa sul proprio profilo di Instagram, Netflix annuncia: “Sono iniziate le riprese di Sara, la nuova serie crime tratta dall’omonima saga di Maurizio De Giovanni”. Colpo di scena, dunque, per il panorama della fiction italiana, con una produzione che vedrà sul piccolo schermo Teresa Saponangelo (È stata la mano di Dio) insieme a Claudia Gerini, che torna sulla piattaforma di streaming dopo il successo di Suburra: La serie.

I DETTAGLI DELLA PRODUZIONE

Sono ufficialmente iniziate, tra Roma e Napoli, le riprese di Sara, la nuova serie dai toni crime e noir che presto uscirà su Netflix (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La sceneggiatura del progetto, tratta dall’omonima saga dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, è stata scritta da Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi. La regia di Sara, la serie in 6 episodi prodotta da Palomar, è stata invece affidata al regista di Don Matteo, La porta rossa e Mare fuori Carmine Elia.

LA TRAMA E IL CAST DELLA NUOVA SERIE CRIME

La serie thriller di 6 episodi, segue le vicende di Sara (Teresa Saponangelo), un’ex agente dei servizi segreti interni che, stanca e ritirata nella sua solitudine e nel suo dolore, torna a chiedere un favore all’amica e collega di un tempo, Teresa (Claudia Gerini), al fine di fare luce sulla prematura scomparsa di suo figlio. Inevitabilmente, Sara resta di nuovo incastrata nella vita di prima, dimostrando a tutti che il suo vecchio appellativo di “donna invisibile” è ancora valido e che il suo contributo è ancora fondamentale. L’indagine di Sara, nata per scoprire qualcosa in più sulla morte di suo figlio, la metterà davanti a dolorosi eventi del passato non ancora del tutto superati. Nel cast, oltre alle già citate protagoniste Teresa Saponangelo e Claudia Gerini, rispettivamente nei panni dei due agenti Sara e Teresa, vedremo Flavio Furno nel ruolo di Pardo, Chiara Celotto in quello di Viola, Carmine Recano nei panni di Massimiliano, Massimo Popolizio in quelli di Corrado Lembo e infine Antonio Gerardi nel personaggio di Tarallo.

L’AUTORE MAURIZIO DE GIOVANNI

Maurizio De Giovanni è uno degli autori di romanzi gialli più apprezzati d’Italia: tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, anche il premio Scerbanenco nel 2012 e il Nastro d’argento speciale per la scrittura, conferitogli nel 2021. Dalla sua prolifica penna, sono nate le storie, diventate poi fiction televisive, de Il commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone e della più recente Mina Settembre. In merito alla saga incentrata sul personaggio di Sara, Maurizio De Giovanni ha scritto sei romanzi, pubblicati tra il 2018 e il 2023, preceduti dal racconto Sara che aspetta contenuto invece nella raccolta Sbirre.