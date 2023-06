Addio Carmen Sevilla, la celebre attrice spagnola aveva 92 anni

E’ morta a 92 anni l’attrice, cantante e conduttrice televisiva Carmen Sevilla, uno dei volti più popolari e amati del cinema e della televisione in Spagna.

Come ha fatto sapere il figlio, Augusto Alguero, le esequie avverranno in forma “strettamente privata”. Nata il 16 ottobre 1930 a Siviglia come Maria del Carmen Garcia Galisteo, dal 2009 soffriva di Alzheimer dal marzo 2015 viveva in una clinica vicino Madrid. E’ stata una delle attrici più popolari e apprezzate del cinema spagnolo, tanto da essere soprannominata ‘la novia de Espana’ e nella sua lunga carriera ha girato film anche in Francia e Italia.

I FUNERALI SI TERRANNO IN FORMA STRETTAMENTE PRIVATA

Per volere del suo unico figlio, Augusto Algueró, che ha reso nota la notizia della morte della sua amata madre, le esequie avverranno in forma “strettamente privata”. Nel comunicato stampa rilasciato all’agenzia EFE con cui ha condiviso il triste annuncio, l’uomo ringrazia la professionalità e la dedizione con cui il personale medico si è preso cura dell’attrice in questi ultimi anni. Ringrazia allo stesso modo, gli amici, la famiglia, i media e tutti coloro che l’hanno amata. Ricoverata nella residenza Orpea Aravaca a Madrid, la celebre artista soffriva di Alzheimer, di recente le sue condizioni di salute erano peggiorate, fino al ricovero in ospedale e la successiva morte. Suo figlio si dice in pace perché la madre, molto cattolica, ha ricevuto l’estrema unzione prima dell’ultimo respiro.