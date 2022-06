Noi 2 non ci sarà, niente seconda stagione

Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction, in occcasione della presentazione dei palinsesti Rai, ha confermato che Noi 2, la ficiton remake di This Is Us, non si farà.

“Su Noi, dico con dolore che è stato chiuso. La seconda stagione non ho potuto farla, ci ho pensato molto, anche se è andato bene in piattaforma” ha dichiarato Ammirati parlando ai giornalisti e inserzionisti presenti all’evento.

I budget, i tempi di produzione, la strategia: tutti fattori che hanno portato alla scelta di non proseguire con la fiction. “Ho deciso di non fare la seconda stagione dell’adattamento di This Is Us. Penso di aver fatto bene, chissà” ha concluso Ammirati.

Come è finita la prima e unica stagione di Noi?

La prima stagione di Noi finisce con l’episodio 12, intitolato “La luna”. Si parte dal passato, in una Torino degli Anni Ottanta. Pietro, interpretato da Lino Guanciale è un ragazzo e cerca facili fortune. Rebecca (Aurora Ruffino) è una giovane promettente cantante. Si innamorano a prima vista in occasione di una sua esibizione. Trascorrono vent’anni e i due sono ancora l’uno accanto all’altra. Rebecca non vede placarsi la sua passione per il canto. Invece, con il marito le cose non sembrano andare troppo bene. Rebecca desidera partire in tournée con il gruppo. La gelosia di Pietro prende il sopravvento e il capofamiglia cede a vecchie brutte abitudini. I due reputano che la soluzione migliore al momento sia una temporanea separazione.

Catapultati nel presente, Rebecca assiste allo spettacolo a teatro di Claudio (Dario Aita). La performance ottiene un inaspettato quanto gradito successo. Per Claudio è arrivata la chance di brillare. La telefonata di un famoso regista rende il momento ancora più speciale. Ma ogni scelta implica delle rinunce.

Noi è una produzione Cattleya realizzata in collaborazione con Rai Fiction. Per la prima stagione la regia è stata affidata a Luca Ribuoli.