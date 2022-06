Gucci Pet, collezione di moda sostenibile per cani e gatti disegnata da Alessandro Michele

Guinzagli, collari e trasportini deluxe sono solo alcune delle proposte della nuova linea, parte della vasta Collezione Gucci Lifestyle. Divani, tappeti e copri ciotola, veri e propri pezzi di arredo, sono così belli da meritare un posto speciale in casa

Non c’è limite alle coccole extra per gli amici a quattro zampe, lo sanno bene i padroni di cani e gatti alla ricerca delle ultime novità in fatto di stile e comfort per accrescere il benessere dei cuccioli di casa. Alessandro Michele che è attento al mondo degli animali, appassionato di felini e proprietario di Boston Terriers famosi anche sui social, ha finalmente firmato la prima collezione Gucci dedicata ai pelosi: Gucci Pet. L’esclusiva selezione di capi ready-to-wear e accessori per cani e gatti è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale e nelle boutique della Maison.

ACCESSORI E CAPI READY-TO-WEAR PER CANI E GATTI

È ora di riempire il carrello e di scatenare le fantasie più lussuose per i nostri amati animali pronti ad entrare nel magico mondo di Gucci, un universo ricco di colori e di proposte tagliate suoi loro bisogni. Non solo moda ma anche praticità, perché Gucci Pet non è una semplice linea di abiti per gli animali ma si compone soprattutto di accessori molti dei quali sono veri e propri pezzi di arredo per la casa.

Ciotole, cucce, tappetini e mini divani (questi ultimi anche da realizzare su misura), sono infatti così raffinati da meritare un posto speciale nello spazio domestico. Realizzati con materiali di eccellenza e lavorati artigianalmente, i pezzi ideati per gli animali destano stupore, in linea con le intenzioni dello stilista romano che li ha collocati nella sua personale wunderkammer, il gabinetto delle curiosità dove prendono vita tutte le ispirazioni che pullulano il suo vasto universo creativo.

Gucci Pet va ad ampliare, dunque, l’offerta della collezione Gucci Lifestyle, sotto la quale dallo scorso anno sono riuniti prodotti di cancelleria, kit da viaggio, giochi da tavolo, loungewear e chi più ne ha più ne metta, dal momento che la creatività di Michele non ha davvero confini.

LE MERAVIGLIE DI GUCCI PET

Perfetto per uno stile coordinato o per un abbinamento basato sul gioco dei contrasti, Gucci Pet offre una ampia gamma di collari, guinzagli e pettorine realizzati in pelle con dettagli in metallo che richiamano gli elementi iconografici della Maison. Tante le stampe, da quelle classiche col monogramma della doppia G alla stampa Herbarium a quella col motivo a cuori. Il mix di materiali è uno degli aspetti più interessanti, dal tessuto GG Supreme all’innovativo Demetra materiale brevettato ed eco-friendly frutto di anni di ricerca del team sostenibilità di Gucci.

Tutti da ammirare invece, gli accessori da viaggio, come i trasportini deluxe, ma anche le cloches, le campane copri ciotola per preservare la freschezza dei cibi dei cuccioli di casa.

A rendere il tutto ancora più irresistibile ci ha infine pensato Max Siedentopf, già fotografo per il brand, che ha realizzato foto e video della campagna con al centro una carica di dolci cani e gatti, nuovi protagonisti della favola Gucci chic e rétro.