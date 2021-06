The Crown 5: il Primo Ministro John Major sarà interpretato da Jonny Lee Miller

La serie biografica di Netflix tornerà in streaming nel 2022 con un cast rinnovato.

Jonny Lee Miller sarà uno dei volti della stagione 5 di The Crown. L’affermato e amato attore britannico, volto nell’ultimo decennio di uno Sherlock Holmes diverso dai soliti nel procedurale di CBS Elementary, si è unito al cast del regale drama biografico di Netflix con il ruolo del Primo Ministro John Major.

Come la terza, la quinta e penultima stagione di The Crown stravolgerà il cast della serie, raccontando il regno di Elisabetta II durante i decenni a noi più prossimi. Major è stato Primo Ministro e leader del Partito Conservatore dal 1990 al 1997, succedendo a Margaret Thatcher, sotto il cui governo è stato Segretario Capo del Tesoro, Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Commonwealth e Cancelliere dello Scacchiere. Quando Thatcher comprese che la sua eventuale rielezione alla guida dei tories avrebbe provocato una grave lacerazione nel partito, decise di proporre Major per la leadership. In seguito alle sue dimissioni, Major le subentrò dopo aver vinto le elezioni per la guida del Partito Conservatore (battendo Michael Heseltine), guidando i conservatori alla quarta vittoria elettorale consecutiva, con il maggior numero di voti nella storia elettorale britannica.

Miller raggiunge gli altri nuovi membri del cast Imelda Staunton (Harry Potter), Jonathan Price (Il Trono di Spade), Lesley Manville (Il filo nascosto), Dominic West (The Affair) ed Elizabeth Debicki (The Night Manager), interpreti in quest’ordine della Regina Elisabetta II, del Principe Filippo, della Principessa Margaret, del Principe Carlo e della Principessa Diana. La quinta stagione, attesa in streaming per il 2022, dovrebbe passare attraverso il divorzio di Carlo e Diana e la tragica morte di lei in un incidente stradale a Parigi.