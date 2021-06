Roberto Farnesi mostra il “pancione”: a 52 anni sarà papà per la prima volta

L’attore ha annunciato che la compagna Lucya Belcastro partorirà una bimba a novembre

Cicogna in volo per Roberto Farnesi, che diventerà papà per la prima volta a 52 anni. La compagna Lucya Belcastro, studentessa di 28 anni, è infatti in dolce attesa di una bimba che nascerà a fine novembre. L’attore è al settimo cielo e su Instagram ha mostrato il suo (finto) pancione. “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero”, ha scritto ai suoi follower.

Dopo l’euforia iniziale ha poi pubblicato uno scatto più “istituzionale”, in cui sorride felice vicino alla sua Lucya, che lo guarda con amore e si accarezza dolcemente il pancione. “Credo sia questo…il senso della vita”, ha commentato emozionato il futuro papà e a margine dello scatto. Sul profilo social tantissimi colleghi e amici si sono congratulati con lui e con Lucya per la bella notizia.

La coppia è in dolce attesa di una bambina, che nascerà a fine novembre e dovrebbe chiamarsi Mia. Lucya e Roberto si sono conosciuti nel 2015 e hanno sempre tenuto la relazione lontano dal gossip e dalla luce dei riflettori. Lei infatti non lavora nel mondo dello spettacolo, è una studentessa di Lingue a Firenze e l’incontro con l’attore è stato casuale.

Nonostante i 24 anni di età l’intesa è alle stelle, come aveva dichiarato qualche tempo fa Farnesi: “Abbiamo le stesse passioni: amiamo la natura e gli animali. Ora mi sento pronto a diventare padre, ma vediamo cosa ci riserva la vita. Lucya è una ragazza stabile e matura”. Un amore solido, che sarà presto coronato da un bel fiocco rosa…

(Tgcom24)