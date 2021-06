Rete 4, stasera andrà in onda “Matrimonio alle Bahamas” con Enzo Salvi

Stasera, in prima serata su Retequattro, appuntamento con “Matrimonio alle Bahamas“, commedia del 2007 diretta da Claudio Risi e scritta dai fratelli Vanzina. Miami. Fervono i preparativi per il matrimonio che unirà due famiglie molto diverse fra loro: i Colombo, italiani di umili origini guidati dal tassista Cristoforo e dalla moglie Rosy, e i ricchi italoamericani Alberto, detto Al, e Patricia Di Giacomo. I diversi tenori di vita e le differenze sociali fanno vacillare il matrimonio dei due ragazzi, ma alla fine tutto tornerà a posto: Cristoforo e Alberto diventeranno buoni amici e il matrimonio alle isole Bahamas potrà avere finalmente luogo. Si tratta del secondo film di Massimo Boldi dopo il divorzio artistico da Christian De Sica e il primo prodotto in proprio dalla sua società, la Mari Film. La pellicola vede anche la partecipazione di Barbara De Rossi, che interpreta una maga e di Gigi Marzullo e Solange, che interpretano sé stessi. Il brano che fa da colonna sonora al film è “Relax, Take It Easy” di Mika. Insieme a Massimo Boldi ci saranno Enzo Salvi, nella foto, e Max Cavallari, Bruno Arena, Biagio Izzo, Lucrezia Piaggio, Anna Maria Barbera, Loredana De Nardis, Valentina Idini, Niccolò Senni, Donald French, Lodovica Mairè Rogati, Raffaello Balzo, Valentino Campitelli, Victoria Silvstedt, Luigi Petrazzuolo