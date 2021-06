Cardi B è incinta: in arrivo il secondo figlio con Offset

I rapper, che l’anno scorso dopo la nascita della primogenita Kulture avevano vissuto un turbolento periodo culminato con una richiesta di divorzio, hanno svelato la seconda gravidanza sul palco dei BET Awards 2021

Cardi B, 28 anni, aspetta il secondo figlio da Offset, 29. La rapper ha dato la notizia al mondo, domenica notte, sfoggiando il pancione ai BET Awards 2021 dove si è esibita – il vistoso ventre in bella mostra attraverso la trasparenza della luccicante jumpsuit – col marito e il suo gruppo, i Migos. «Cardi B e Offset ci portano letteralmente la vita», ha scherzato la conduttrice Taraji P. Henson. Poche ore dopo è arrivata anche la foto social.

La notizia del secondo bebè è solo l’ultimo colpo di scena nella turbolenta realazione tra Belcalis Marlenis Almánzar e Kiari Kendrell Cephus (questi i veri nomi dei rapper).

I due si erano sposati in gran segreto il 20 settembre del 2017 e nel giugno 2018 erano diventati genitori di una bambina: Kulture Kulture Kiari Cephus. Solo sei mesi dopo Cardi B durante un concerto aveva annunciato la separazione, dovuta, si mormora, alle infedeltà di lui. Poi, nel settembre 2020, la rapper aveva presentato le carte del divorzio nel tribunale della contea di Fulton, in Georgia. Due mesi dopo i due, a sorpresa, erano tornati assieme.

Che le cose da allora filassero a meraviglia lo dimostravano i teneri post dedicati da Cardi B, su Instagram, al marito. Come il video di pochi giorni fa che lo ritraeva con la piccola Kulture in occasione della Festa del papà: «Sei un padre fantastico», scriveva Cardi B. Ora scopriamo che Offset, che ha anche altri tre bambini frutto di precedenti relazioni, sta per diventare un fantastico papà di 5.

(Roberta Mercuri – Vanity Fair)