Rai1, torna “Reazione a Catena”

Torna, da stasera, “Reazione a Catena”, il preserale estivo di Rai 1 giunto alla sua 14ᵃ edizione e, per il secondo anno consecutivo, condotto da Marco Liorni. Il gioco conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori proponendo ogni stagione più di settemila diverse associazioni di parole. Oltre alla trasmissione televisiva, in onda su Rai1 tutti i giorni dal 29 giugno al 27 settembre alle 18.45, si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale.

“Reazione a Catena” è un gioco che permette di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana. Chi vuole partecipare come concorrente può visitare i siti www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it.

Prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli, “Reazione a Catena” è un programma di Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Santucci, scritto con Simona Forlini, Christian Monaco, Ivo Pagliarulo, e con Giancarlo Antonini, Paolo Fichera, Francesco Lancia, Alessandra Pagliacci, Alessandro Venditti. Basato su un formato concesso in licenza da Sony Pictures Television – prodotto in collaborazione con Sony Pictures Television. Scenografia Flaminia Suri, produttore esecutivo Nadia Fede, regia di Claudia De Toma.