Meissa cambia pelle tra pop, rock e reggaeton

La cantautrice calabrese lancia il nuovo album “Rosso non è”

Dal pop al rock al reggaeton. Stella Sorrentino in arte Meissa cambia pelle. E con il nuovo album “Rosso non è” festeggia 10 anni di carriera, nel 2010 ha lanciato il suo primo singolo “Parole al Vento”. La cantautrice calabrese mescola diversi stili nei dieci brani dove spicca “Se fa giorno” (di cui Tgcom24 offre il video in anteprima) che si candida a diventare una delle hit dell’estate. Piacevole anche la cover “Shape of my heart“.

I brani scritti “a quattro mani e due cuori” con la cantautrice napoletana Unaderosa, leader dei Renanera, parlano di amore e ribellione, presenze e assenze. Sono storie di donne diverse: da una parte quelle che si amano e usano l’ironia per raccontarsi, dall’altra donne che non si accettano e sono intolleranti.

Le musiche di “Rosso non è” sono curate dall’arrangiatore e tastierista lucano Antonio Deodati (producer tra gli altri con Mango, Laura Valente, Marie Claire D’Ubaldo, Federico Poggipollini, Corona, Renanera) insieme con il musicista vibonese Vincenzo Pesce (piano e co-arrangiatore in due brani).

Tgcom24