Il viaggio on the road di Justin Bieber ed Hailey Baldwin e gli altri gossip del weekend

Dalla prima (vera) foto di Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis, all’ennesima pagina oscura del matrimonio tra Harry e Meghan. Dal nuovo amore di Ariana Grande, presentato ai social, alla presunta fiamma di Brad Pitt. Tutto quello che, forse, vi siete persi nel fine settimana

Hailey Baldwin e Justin Bieber, il cui idillio coniugale è spesso raccontato sui social, hanno deciso di intraprendere un viaggio verso il cuore dell’America, lasciando Los Angeles per lo Utah. La coppia, sposata dal settembre 2018, si è imbarcata in una visita improvvisa dello Stato, noto soprattutto per i propri parchi nazionali. Sul suo profilo Instagram, la modella ha documentato ogni tappa del soggiorno, postando immagini di paesaggi e piscine, di baci con il marito e di ore spese sotto il sole.



Il Principe Harry, che vorrebbe stare vicino alla famiglia reale (ma è fagocitato da Meghan)

Secondo quanto scritto in un’ultima biografia sui Sussex, «Royals at war», il figlio minore del Principe Carlo sarebbe devastato dal senso di colpa. «È terrorizzato dall’idea di non esserci quando Elisabetta II morirà», si è letto nel libro, che spiega come l’attrice sia «ossessionata dalla creazione di un suo brand».





Elisabetta Canalis, la prima (vera) foto con Skyler Eva

L’ex velina, che nei primi anni dalla nascita della sua bambina non ha voluto condividere sui social alcuna sua foto, ha pubblicato su Instagram un’immagine più unica che rara. «Ti amo ti amo ti amo», ha scritto a corredo dello scatto, fatto a bordo piscina





Alia Shawkat, l’amica speciale di Brad Pitt (che nega l’amore, ma…)

L’attrice, che gossip vuole come nuova fiamma del premio Oscar, ha (finalmente) rotto il silenzio. «Non ci stiamo frequentando, siamo solo amici», ha spiegato, raccontando una storia che, però, non ha convinto del tutto i fan della (presunta) coppia.



Meghan Markle, usata dalla Regina per «ammodernare» il volto della monarchia

Secondo Lady Colin Campbell, autrice di una biografia di fuoco sui Sussex, Sua Maestà avrebbe acconsentito al matrimonio tra l’attrice e il Principe Harry per «farsi espressione dell’Inghilterra multirazziale. Fosse stata una starlette bianca, le nozze non ci sarebbero state».



Dalton Gomez, il nuovo fidanzato (agente immobiliare) di Ariana Grande

La popstar, nel giorno del suo ventisettesimo compleanno, ha condiviso online il primo selfie insieme al nuovo compagno. Che, nato e cresciuto in Sud California, lavora nel settore delle proprietà di lusso. Per lui, spinta da un’esigenza di convivenza che, complice la quarantena, è stata improvvisa, avrebbe comprato una nuova casa a Los Angeles.





