Italia1, stasera andrà in onda “Le Iene presentano: com’è morto Marco Pantani”

Stasera alle 21.15 su Italia1 andrà in onda “Le Iene presentano: com’è morto Marco Pantani”, speciale dedicato al ciclista Marco Pantani e alla tragica vicenda della sua morte su cui sembra non si sia ancora fatta luce.

Alessandro De Giuseppe si è più volte occupato della scomparsa dell’atleta, trovato senza vita nella camera del residence Le Rose di Rimini, il 14 febbraio 2004. In questo speciale, la Iena affronta con approfondimenti e testimonianze le incongruenze e i punti oscuri emersi dalla ricostruzione ufficiale della sua morte.

In particolare, si assisterà all’incontro esclusivo tra la mamma del ciclista, la signora Tonina, e Fabio Miradossa, lo spacciatore che riforniva Pantani di cocaina e che nello scorso servizio de Le Iene aveva dichiarato con fermezza: “Marco (Pantani ndr.) è stato ucciso”.