Samuel dei Subsonica: “Ho subito un’operazione al cuore. Ora sto bene”

Samuel, il leader dei Subsonica, è stato sottoposto a un piccolo intervento al cuore. Il cantante della famosa band torinese lo ha comunicato ai fan con un post su Facebook.

“Non allarmatevi inutilmente – ha scritto Samuel – non vi ho detto nulla proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque. Hehehe”. Il musicista ha tranquillizzato tutti dicendo di non avere problemi e di essere pronto per il tour estivo del gruppo, che partirà nei prossimi giorni.