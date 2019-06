Piero Pelù si sposa

Si sposeranno a Firenze Piero Pelù 57 anni e Gianna Fratta 45.

L’atto di pubblicazione del matrimonio è comparso sull’albo pretorio del Comune di Foggia. È il numero 55 del 27 giugno. Il cantante e leader dei Litfiba e la pianista e direttrice d’orchestra convoleranno presto a nozze.

La loro storia dura da circa 3 anni, da quando un amico comune li fece conoscere. Galeotta, quindi, non fu la musica, che stasera, però, li accomunerà: Gianna e Piero si esibiranno insieme, in una prima assoluta, questa sera alla cerimonia di premiazione dell’Argos Hippium nel parco archeologico di Siponto, frazione di Manfredonia.

La coppia in questi giorni sosterà ancora in Puglia tra Foggia ed altre località del Gargano, in quella che è la terra natia della futura sposa.

