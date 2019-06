Instagram: è ora di sfoggiare la #FlamingoPose

Lanciata da Kendall Jenner – con tanto di look coordinato – la Flamingo Pose è il nuovo trend dell’estate. Pronte a scatenarvi con il nuovo hashtag?

Sotto l’hashtag #FlamingoPose su Instagram ci sono già più di 2 mila scatti a tema, alcuni dei quali delle star più paparazzate del momento. Non sai cos’è la Flamingo Pose? Devi assolutamente aggiornarti se vuoi che le tue foto dell’estate ricevano like e cuori a profusione.

Dopo la posa Barbie Feet del 2018, che vedeva donne in bilico sulle punte con i talloni dei piedi sollevati come le Barbie (senza tacchi), e la Bambi pose del 2017, sedute con i glutei sui talloni e le ginocchia piegate come il cerbiatto della Disney, la zampa alzata del fenicottero, più simile a una posa yoga che altro, è la nuova moda del momento.

Come mostrano le foto condivise da icone del calibro di Kendall Jenner a Gigi Hadid (nella gallery qui sopra), la foto che ritrae la Flamingo Pose deve essere scattata preferibilmente mentre si indossa un abito con qualunque tonalità di rosa. E poi naturalmente c’è un rito di pose e gestualità da compiere che mira a reinterpretare la postura tipica dei fenicotteri, che spesso tengono una zampa piegata appoggiata su quella eretta e dritta (ma c’è anche la versione distesa, per le più pigre).

Il risultato è diverso scatto dopo scatto, a seconda della fantasia e del portamento della persona, ma l’effetto è proprio quello di assomigliare al leggiadro e sinuoso volatile rosa.

Per quanto riguarda l’espressione del viso niente di nuovo sotto il sol; valgono sempre gli hashtag e le pose degli anni scorsi: la Kiss Face a bacio, la Duck Face con le labbra sporgenti e la Fish Gape Face, ossia la faccia da pesce a bocca socchiusa.

E per ottenere un vero effetto WOW non dimenticarti di inserire sullo sfondo una spiaggia mozzafiato o un altro paesaggio tipicamente estivo (vero o photoshoppato che sia). Ogni contenuto deve poi ovviamente essere accompagnato dall’hashtag #flamingopose.

Lidia Pregnolato, Vanity Fair