Il principe Carlo è già re (delle spese di viaggio)

Il report sui conti reali dell’ultimo anno rivela i costi dei recenti royal tour: l’erede al trono ha speso quasi mezzo milione di euro per 12 giorni ai Caraibi, suo anche il secondo e il terzo posto. Ben più economici i viaggi dei Cambridge e dei Sussex…

Soffia un vento di polemica all’ombra del Tower Bridge. Dopo la pubblicazione del Sovereign Grant Report, il documento annuale che testimonia come gli Windsor impieghino i soldi dei contribuenti, in molti si sono scagliati contro la famiglia reale giudicando sproporzionate alcune spese. A catturare l’attenzione, gli oltre 2,7 milioni di euro spesi dalla Corona per ristrutturare Frogmore Cottage, la nuova residenza di Harry e Meghan.

I Sussex, però, non sono gli unici della famiglia reale a essere finiti nel mirino: alcuni tabloid, infatti, hanno affibbiato l’etichetta di “spendaccioni” anche al principe Carlo e alla moglie Camilla, rei di aver speso 417mila sterline (oltre 465mila euro) per il loro viaggio nei Caraibi, lo scorso marzo. Un tour che ha toccato Santa Lucia, Barbados, Saint Vincent e Grenadine, Saint Kitts e Nevis, Grenada, Isole Cayman e persino Cuba.

«Sette paesi in 12 giorni, con 57 incontri ufficiali», ha ricordato un funzionario di corte al Daily Mail. «Il principe del Galles sta svolgendo un ruolo di primo piano, supportando la regina e viaggiando all’estero in nome suo». In effetti, sono ormai diversi anni che Carlo è una specie di «re ombra», tanto che secondo l’esperto Robert Jobson entro il 2021 potrebbe diventare reggente, consentendo a Elisabetta di ritirarsi a vita privata.

Per adesso, però, si limita a rappresentarla all’estero: nonostante ciò, alcuni sudditi sui social si sono infuriati giudicando esagerata la cifra (circa 40mila euro al giorno). Tra l’altro, nella speciale classifica delle spese per i viaggi, Carlo e Camilla si aggiudicano anche il secondo e il terzo posto: 240mila euro il costo del tour in Ghana, Gambia e Nigeria, mentre per il viaggio tra Grecia e Francia sono usciti 177mila euro.

Ben più economici i tour dei Cambridge e dei Sussex: Harry e consorte durante la loro esperienza in Oceania hanno speso circa 90mila euro, mentre il viaggio di William tra Giordania e Israele è costato 82mila euro. E il roboante baby shower di Meghan a New York nel quale, si vocifera, abbia speso circa 500mila dollari? «Finanziato privatamente», hanno risposto da Palazzo. Almeno stavolta, l’ex attrice americana non finirà nel mirino.

Nicola Bambini, Vanity Fair