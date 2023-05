Film stasera in TV da non perdere lunedì 29 maggio 2023

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

The woman king, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Viola Davis nella storia vera di una leggendaria guerriera africana.

The woman king, ore 21:45 su Sky Cinema Collection

Viola Davis nella storia vera di una leggendaria guerriera africana.

Nuovomondo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Charlotte Gainsbourg in un dramma sull’immigrazione ambientato all’inizio del Novecento.

Tutto il mio amore folle, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Claudio Santamaria diretto da Gabriele Salvatores. Un cantante ritrova il figlio autistico mai conosciuto e parte con lui on the road.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Si vive una volta sola, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta in una commedia. Dopo una diagnosi crudele per uno di loro, quattro medici partono per una vacanza.

7 ore per farti innamorare, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Giampaolo Morelli e Serena Rossi in una commedia italiana. Un giornalista segue un corso per riconquistare la sua ex.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Tutti in piedi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un playboy egoista e bugiardo finge di essere disabile per sedurre una bellissima donna.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

2012, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Disaster Movie con John Cusack. Anno 2012: la profezia dei Maya si avvera e la fine del mondo è vicina.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Le avventure di Errol Flynn, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film tratto da un libro dello stesso Flynn, in cui egli si avventura in Papua Nuova Guinea.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Hotel Transylvania 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione Dreamworks. Dracula gestisce un resort in Transylvania dove vivono tutti i mostri.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Doppia ipotesi per un delitto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ray Liotta in un thriller. Un procuratore distrettuale indaga su un intricato caso di omicidio, che però nasconde un mistero.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

La leggenda del Green, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Mark Rylance e Sally Hawkins in una storia vera su un umile operaio che sogna di diventare un golfista di successo.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Vivere non è un gioco da ragazzi, ore 21:25 su Rai 1

Miniserie con Claudio Bisio, Stefano Fresi e Nicole Grimaudo sulle avventure di un adolescente.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi, ore 21:20 su Canale 5

Ilary Blasi conduce l’ennesima edizione del format che porta dei vip a vivere su un’isola deserta.

Justice League, ore 21:20 su Italia 1

Ben Affleck, Gal Gadot e Jason Momoa nel film sul gruppo di supereroi targati DC Comics.

Yellowstone, ore 21:15 su La7

Kevin Costner, Wes Bennett, Danny Huston e Kelly Reilly in una serie tv neo western.

Snitch – L’infiltrato, ore 21:30 su TV8

Un manager deve infiltrarsi in un giro di spacciatori per cercare la verità sul figlio ingiustamente accusato.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.