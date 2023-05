Boom di ascolti per l’ultima puntata di Che tempo che fa

Boom d’ascolti e record stagionale per l’ultima puntata di Che tempo che fa che è stato il programma più visto di prima serata con quasi 2 milioni e 800mila spettatori (2.772.423) e il 15,5% di share (15,43) con un picco d’ascolto di oltre 3 milioni e 750mila spettatori (3.751.179) pari a un picco share del 21% (20,96) in una puntata che ha visto tra gli ospiti la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il due volte Premio Oscar Anthony Hopkins, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Record stagionale anche per il Tavolo che sfiora 2 milioni e 150mila spettatori (2.133.585) e il 17% di share (16,81). Record assoluto sui social: con oltre 673mila interazioni #CTCF registra il suo miglior risultato di sempre.

Si chiude con grande successo la 20° stagione con un ascolto medio di 2.4 milioni spettatori e quasi il 12% di share, superando di quasi 5 punti di share e 1 milione di spettatori la media di rete del prime time.

Costantemente sul podio degli ascolti della domenica sera, Che tempo che fa è stato per ben 25 volte il secondo programma più visto di prima serata in valori assoluti e per 2 volte il vincitore assoluto battendo entrambe le reti ammiraglie.

Che tempo che fa si conferma, anche in questa stagione, il programma più visto di Rai3 per ascolto medio e per share, e conferma un presidio fortissimo sul target dei laureati, dove registra una media share del 20%, dei diplomati (14%),e in tutte le fasce più pregiate per gli inserzionisti pubblicitari, Alte (18,5%) e Medio – Alte (15,5%).

Che tempo che fa si è affermato negli anni come il programma più social della Rai e spesso è stato in assoluto il programma più social della tv italiana. Anche in questa stagione è stato costantemente il programma più commentato della domenica sera; complessivamente, si sono registrate 55 milioni di interazioni totali e 400 milioni di visualizzazioni su Facebook e TikTok.

Con questi straordinari risultati in tv e sui social, Che tempo che fa chiude l’ultima di venti straordinarie stagioni televisive che hanno ospitato quasi 5000 ospiti in oltre 1300 puntate, nelle quali si è accreditato come il talk show più internazionale della tv italiana, che ha portato alla platea del servizio pubblico interviste epocali che hanno fatto la storia della televisione, prima tra tutte la storica conversazione con Sua Santità Papa Francesco, un evento televisivo senza precedenti seguito da oltre 8 milioni di spettatori e il 30% di share, oltre che decine di eccellenze internazionaliche negli anni sono state protagoniste di interviste esclusive, tra cui la prima intervista tv rilasciata in Italia da Barack Obama, Michail Gorbačëv, Emmanuel Macron, Tony Blair, Al Gore, Consoleeza Rice, la Presidente della BCE Christine Largarde, il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg, Lady Gaga, Bill Gates, Pelè, Maradona, Greta Thunberg, Anthony Hopkins, Meryl Streep, Woody Allen, Tom Hanks e molti altri.